O Son de Marín llenará de música las calles y plazas de la villa durante este fin de semana

La música de Marín y de sus aledaños sonará con toda su potencia este fin de semana por las calles y plazas de la villa, gracias a la celebración, por decimosegundo año consecutivo, del Son de Marín, que fue presentado ayer en la alameda Rosalía de Castro.

La programación del evento musical de ADN marinense arrancará mañana, 1 de agosto, a partir de las 19.00 horas con la tradicional ofrenda floral en el Cementerio de Santo Tomé de Piñeiro en la memoria de John Balan, acompañado por el grupo Os de Marín.

Balan fue y será una figura relevante de la historia musical marinense y su legado se trata de preservar con momentos de recuperación de su memoria, como siempre ha hecho Son de Marín.

Programación

Ya el viernes, la programación comenzará a las 21.30 horas con el Concierto Marín Canta, de los Saljariteros, en la Alameda. En este caso, la mención especial que quiere hacer el grupo de cantos de taberna va dirigida a “Amijos y Vesiños de Cantodarea por su traxectorial en la promoción cultural de nuestro ayuntamiento”, tal y como explicaron en la presentación.

El sábado a partir de las 11.00 horas empezarán los pasarrúas con Cantareiros de Marín (desde la Praza de Abastos), con los Zumby Kids, Os de Marín, Os Chaneiros y la Batucada Axé Bahía.

Durante toda la jornada, habrá actuaciones en distintos puntos de Marín. Así, desde las 11.00 actuará Pandereteiras Airiños de San Xulián - Banda do Río (Underground). A las 12.00 horas será el turno de Fentos e Frouma - Avenida de Ourense (C.C. Morrazo); la Banda de Música de Marín - Fondo do Saco, As Ferriñas - Rúa Lameira (Cortijo), Marín In Verso - Praza da Veiguiña, Take Three - Palco da Música da Alameda, Escola de Pandereteiras de Trompos Os Péz - Rúa Lameira (Cortijo) y Coral Lembranzas e Antonio Peixoto e a súa armónica - Praza 8 de Marzo.

A las 20.30 comenzará el Homenaje a John Balan, presentado por Julio Santos Pena y con la mención especial a Airiños de San Xulián e a Os Chaneiros , en la Alameda.

A las 21.00 horas, Bela e Charlo versiones, en Méndez Núñez (Manhattan - Pato Donald); a las 21.30 horas la Orquestra Cé Pantasma - Alameda Rosalía de Castro, a las 22.00 horas, Sr. Nilsson Band versiones - Ez. Massoni (O Rural - Nao), a las 22.30 Four Passengers - Estrada (Rincón de Juansito), Ricardo Parada versiones - Méndez Núñez (detrás do Concello), Cuestión de tiempo versións - Rúa Real y a las 00.30 DJ Jorge Álvarez, en la Alameda.