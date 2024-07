Forcarei impulsa un proyecto para poder recuperar la Ruta das Pontes do Lérez

Desde el Mosteiro de_Santa María de Aciveiro hasta la aldea de Gaxín por la ribera del Lérez. Son unos 14 kilómetros de recorrido que representan, además, una de las rutas más emblemáticas del Concello de Forcarei. El gobierno que lidera la socialista Verónica Pichel está preparando un proyecto para favorecer la recuperación de la Ruta das Pontes do Lérez, un recorrido de 13,7 kilómetros. Para afrontar esta iniciativa, el Concello acaba de conseguir una subvención de la Consellería de Medio Ambiente por un importe de casi 30.000 euros. Desta cantidad disponible, el 80” se corresponde con fondos europeos, el 14% los facilitaría la propia administración autonómica y un 6%, Estado, según se precisó ayer desde el Concello de Forcarei, de manera que la ayuda comprende las anualidades 2024 y 2025.

Fuentes municipales asumen que, en la actualidad, el sendero se encuentra en mal estado, con deterioro de los paneles informativos y una falta de señalización. A mayores, en varios puntos del recorrido existen deficiencias del firme, con zonas en la que el tránsito es complicado por la abundante vegetación, demás de la existencia de árboles caídos atravesados por todo el recorrido. Estas deficiencias llegan a las infraestructuras ideadas para favorecer este paseo junto al Lérez, caso de un puente de madera laminada creado en 2008 y una pasarela también en muy mal estado en el lugar de A Ponte.

Señalización

Así las cosas, el proyecto de recuperación que el Concello tiene sobre la mesa comporta realizar una señalización siguiendo la normativa de la Federación Galega de Montaña, encargada de homologar esta ruta en el año 2008. Se pretende también la colocación de señalización vertical y paneles interpretativos en diferentes puntos, incorporando códigos QR para poder enlazar con la información del a propia ruta. Asimismo, se procedería a la limpieza y retirada de toda la señalización que ahora mismo se encuentra en mal estado, practicando una roza manual de la senda de pescadores, del entorno de los molinos que salpican la ruta y de los tramos de ribera. Sería también preciso proceder a la corta de los árboles caídos y el acondicionamiento del puente y la pasarela que se encuentran en mal estado.

Así las cosas, el Concello de Forcarei ya se ha puesto manos a la obra con esta actuación, de manera que ya afronta estos días los trabajos de roza y limpieza en áreas recreativas que se encuentran en el itinerario de esta famosa ruta. Algunos de los puntos en los que iniciaron intervenciones de este tipo es el área recreativa de O Cotelo (en la imagen).

La Ruta das Pontes do Lérez (PR-G 113) fue homologada oficialmente en junio de 2009. El recorrido tiene como etapas el Mosteiro de Aciveiro, Ponte Vella de Andón, Ponte da Carballa, Ponte do Crego, Ponte Maril, Zona do Batán, Ponte de Forcarei, Ponte de Gomail y Gaxín. En su tarjeta de visita se remarca que este recorrido de 13,7 kilómetros avanza paralelo al lecho de uno de los ríos más afamados de la provincia de Pontevedra, el mismo que le da nombre. Se estima necesario un tiempo de cuatro horas y media para completar el discurrir propuesto –al menos cuando este se encuentra en condiciones apropiadas–, ofreciendo al caminante la posibilidad de disfrutar de “lugares llenos de historia, como el Mosteiro de Aciveiro, de atravesar puentes llenos de leyendas y misterio, pero sobre todo de gozar de los parajes naturales que el Lérez va esculpiendo entre bosques centenarios”.

Además de seguir el paseo fluvial, la ruta está salpicada también de elementos que la incrementan su valor, caso de los molinos.