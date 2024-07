“Me busqué la vida como pude porque entonces no había donde formarse”

«Fita, que se define como una mujer emprendedora (…) anima a todas las mujeres a conciliar trabajo y maternidad. Gracias a ella, hoy podemos seguir disfrutando del “Día da Muiñeira” en nuestra ciudad, le encantaban aquellos festivales de danza y hasta que consiguió estabilizar este no paró, siendo una de las innumerables cosas buenas que nos ha dejado sello». Con este fragmento, Rosanna López Salgueiro escribe sobre Fita Novas en su libro “Mujeres emprendedoras del siglo XX”. La antigua alumna de la Escuela de Danza Novas es una de las muchas que pasaron por ella desde su fundación, a principios de los 70. Por ello, Fita Novas es una de las premiadas este año por la Asociación Amigos de Pontevedra, en tanto que su academia de baile “ha sido y sigue siendo todo un referente en Pontevedra y su comarca”, señalan desde la organización.

En este ir y venir que fue abrir la academia e hilos movidos para poder trabajar de su pasión por el baile, Fita Novas se erige como una emprendedora en una época difícil, atravesada por los resquicios del franquismo, y ha conseguido hacer de su academia un pilar fundamental en la Boa Vila. Desde salsa y bachata hasta tango y vals, tocando todas las edades, la Escuela de Danza Fita Novas continúa con sus festivales de fin de curso y celebrando el baile.

–¿Qué sensaciones le trae el recibimiento de este premio, por el que se le reconoce la importancia de haber fundado su escuela de danza?

–Para mí fue muy emocionante que se hubieran acordado de mí, que me hubiera dado este premio, este reconocimiento. La que presentó mi opción fue la tía de una alumna de mi hija. Si la escuela sigue existiendo es porque la lleva mi hija, que hizo la carrera de ballet clásico. Cuando yo me jubilé ella estaba ayudándome. Muchas generaciones de alumnas siguen acordándose de mí.

–¿Cómo ve este relevo generacional en la dirección de la academia?

–Ahora técnicamente funciona muchísimo mejor y es mucho más moderna, porque yo no estaba tan preparada. Por aquel entonces, en los setenta, no había escuelas de este tipo en toda Pontevedra. Pero yo venía de Vigo, porque di clases allí.

En realidad, soy profesora de educación física, y había una parte de la asignatura de gimnasia que incluía aspectos como las posiciones de ballet. Aparte de eso, yo comencé dando clases de gimnasia en el Instituto Santa Irene, en Vigo. Ahí estuve siete años dando clases, hasta que me casé, porque antes cuando una se casaba prácticamente ya dejaba de trabajar para atender la casa. Después ya me fui a Pontevedra.

Luego empecé en un colegio dando clases de gimnasia y dando clases de baile. Además, estuve ya en Madrid, en Portugal y en otros sitios. Y entonces, sucedió que yo hablé con la directora y le propuse si me dejaba después de las clases, un aula ya preparada con barras para impartir las clases yo particularmente. Así empecé, bastantes niñas tuve. Luego el colegio se cambió a A Caeira y la directora me dejo que siguiera yo con él. Después de dos años ya tuve que buscar otro lugar para alquilar, donde pudiese establecer la Escuela.

–¿De dónde le viene esa pasión por el baile que le condujo a fundar la Escuela de Danza en Pontevedra?

–Me busqué la vida como pude porque entonces no había dónde formarse completamente. Entonces hice un intercambio con una profesora que daba clase en la Alianza Francesa, y allí, en Francia, di clase de baile regional. Ella fue quien me inició en ballet.

–¿Cómo fueron los primeros años dando clase en la escuela de danza?

–El boca a boca hizo que se consolidase a lo largo de los años. Unas alumnas traían a las otras. Así estuvo 30 años o más, siendo de iniciación al ballet. La escuela ahora cuenta con 50 años. Ya cuando daba clases en el Instituto en Vigo éramos campeonas de Galicia. Luego también daba clases de gimnasia para las señoras y un tipo de gimnasia de mantenimiento, que continúa mi hija. Mantengo contacto con alguna de mis alumnas, otras me reconocen por la calle y me saludan... Ahora que lo recuerdo, una exalumna mía me incluyó en su libro “Mujeres emprendedoras del siglo XX”, del que estoy orgullosa de formar parte.

Suscríbete para seguir leyendo