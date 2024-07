“El motor y la gasolina de la enfermedad mental son el estrés y la ansiedad”

La Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Psíquicos “Alba” será este año el colectivo homenajeado por Amigos de Pontevedra en la cena que sirve de preludio a la “semana grande” de las fiestas. El director de la entidad, Roberto Fernández Cordovés, no oculta su satisfacción por “un reconocimiento a la labor que hacemos durante todo el año”.

–Incide en que este premio también tiene un impacto positivo en las personas usuarias de los servicios de Alba

–Estamos muy agradecidos a Amigos de Pontevedra, sobre todo en dos vertientes: que la comunidad en la que estamos valore positivamente lo que hacemos para nosotros es muy importante; y también a efectos de la rehabilitación que pretendemos. Las terapias y la ayuda a los usuarios y a sus familias no está finalizada si la sociedad no entendiera y comprendiera lo que buscamos hacer, no empatizara con nosotros. Y este premio pone en evidencia que sí, que parte de la sociedad es consciente de lo que se está haciendo. Eso siempre es bueno para favorecer la integración de las personas que atendemos.

–Tras constituir un tabú, la enfermedad mental cada vez tiene un papel más protagónico

–Pensamos que sí, cada vez se visibiliza más, se habla más de salud mental en los medios, y además de todos los tipos de trastornos mentales. Nosotros atendemos principalmente a personas con esquizofrenia, que es de las enfermedades mentales más graves, pero realmente ahora se habla de todo tipo de trastornos, como la ansiedad, que es ya un denominador común, y ya no asusta ir al psicólogo y al psiquiatra para que nos atienda por una enfermedad de este tipo. Los tabúes van cayendo poco a poco.

–¿Cómo nació la Asociación Alba?

–Alba nació gracias al Hospital Provincial. El premio es también un reconocimiento a los que tuvieron la idea, que en 1989 empezaron con un taller de cerámica para personas que estaban en proceso de rehabilitación. Ocho años después, en 1997, ellos fueron los que fomentaron la organización de familiares para que creasen esta asociación. Y ahí fue cuando nació “Alba”, en 1997, pero el germen, digamos, fue el servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial. Así que el galardón es un reconocimiento al hospital, a las familias que la organizaron y a los trabajadores que día a día se dedican a atender o a ayudar a estas personas.

–¿Cuántos trabajadores ejercen en “Alba”?

–Un total de quince.

–Brindan servicios muy diferentes, como atención psicosocial, pisos tutelados…

–Sí, pretendemos una atención integral y entonces realmente incluso hay personas que o están en la calle o en dificultades graves de convivencia con su familia o con su entorno, así que hemos creado pisos tutelados, con supervisión de “Alba”. En estos pisos se les facilita un techo, comida y vestido, como algo básico. A partir de ahí se hace una valoración social y sanitaria de cada persona, se entra en contacto con sus sanitarios o también se intenta una integración social, en algún sentido. Todo ello en un proceso de rehabilitación, es decir que estén el menor tiempo posible.

–¿A cuántas personas ha atendido la asociación?

–Han pasado más de 800 personas por la asociación. Por su puesto también tenemos actividades de ocio, gimnasia, deportes, talleres ocupacionales de todo tipo…

–¿Cómo es el perfil de los usuarios?

–Sobre todo es el de personas que padezcan esquizofrenia. A partir de ahí también hay personas con trastorno bipolar u otras con síntomas psiquiátricos de difícil clasificación. Atendemos a personas con una enfermedad crónica de tipo mental, con dificultades para desarrollar una vida normalizada si no es con el apoyo de alguien.

–La percepción es que en general, como sociedad, nuestra salud mental está empeorando

–Hay que hablar muy en general y es un tema del que se está hablando desde hace un tiempo. El motor y la gasolina de la enfermedad mental son el estrés y la ansiedad. Todo lo que tenga que ver con incertidumbre, a nivel personal, a nivel social, laboral etc, no ayuda a tener un ajuste psicosocial adecuado. En este sentido, no me gusta dramatizar, está claro que los vientos del mundo, ya sea en el ámbito local o mundial, no son los más adecuados para tener un ajuste perfecto. Pero realmente también hay que tener en cuenta que hay más terapias, más medicaciones o mejores abordajes que nunca. Hay esa esperanza de que podamos hacer que algunas personas sigan llevando su vida de manera relativamente normalizada.

“Hacen falta más plazas en residencias para personas con enfermedad mental, porque no las hay “ –¿Atención Primaria tendría que tener un papel más relevante en estas dolencias? –Echamos en falta que en Atención Primaria haya más psicólogos clínicos, porque muchas de las enfermedades que se manifiestan de manera física tienen una base psicológica. Entonces si entrasen psicólogos clínicos en Atención Primaria sería muy importante, podría derivar en una reducción de costes a medio plazo. Es muy importante, que la gente pudiese ir al médico y éste derivarla a un psicólogo o a Psiquiatría. –También echan en falta residencias para estos enfermos –Hacen falta más plazas en residencias para personas con enfermedad mental, porque no las hay y a veces tenemos en pisos a personas que tienen dificultades de rehabilitación y que estarían mejor en un centro más a largo plazo. Si están en los pisos nos sobrecargan la atención, no conseguimos los objetivos que nos gustaría lograr, porque resultan más difíciles de conseguir, y estarían mejor atendido en plazas residenciales. –¿Qué consejos daría para cuidar nuestra salud mental? –Sobre todo no tener miedo a ir al médico a consultarle los problemas psicológicos y llevar una vida sana, desde los parámetros normales de salud, de consumo de sustancias, ejercicio etc, una vida sana. Y después para las personas a las que el médico les aconseja acudir a una asociación como “Alba” u otros colectivos de ayuda, que tampoco tengan recelos a ir.

