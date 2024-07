La “invasión” de autocaravanas genera nuevas críticas

Empresarios del sector hostelero grovense critican que “nada se está haciendo” para acabar con lo que tildan de “auténtica invasión”. Se refieren a la masiva llegada de autocaravanas y al hecho de que algunos de estos vehículos no respeten las normas establecidas para ellos ni las zonas protegidas de la localidad. “Desde el Concello dicen siempre que van a tomar medidas para regular este tipo de turismo, pero lo cierto es que no hace nada y cada vez llegan más autocaravanistas a nuestro pueblo, como se apreció durante el fin de semana”. El entorno de la playa de Con Negro, la isla de A Toxa, el arenal de As Pipas y prácticamente todo el tramo costero comprendido entre A Lanzada y Pedras Negras son los lugares más empleados por estos vehículos, cuyos ocupantes llegan a estacionar prácticamente sobre la arena de playas y dunas.