O misterio dunha doazón particular de 1.000 euros que colaborou co éxito do XV Armadiña

A pasada fin de semana foi todo un éxito en Combarro, que de novo volveu acoller a celebración do festival Armadiña Rock. Esta XV edición foi moi especial por dous motivos: porque regresaba a cita musical e cultural tras un ano de parón e porque o cartel foi 100% en galego. A afluencia de público, tanto local e galego como turistas, os tres días que durou foi tal que os organizadores aínda non o cren e están “cos ánimos a tope”. “O domingo xa se falaba da edición do ano vén, pero xa se verá”, asegura a FARO Almudena, unha das integrantes da Asociación ACDeM Armadiña de Combarro.

Isto non sería posible sen o apoio de patrocinadores a nivel institucional e privado, pero tamén da xente de a pé que colaborou a través dunha campaña de “crowdfunding” que os organizadores crearon este ano, tamén outra das cuestións novidosas. Foi na plataforma “Verkami” onde fixeron o chamamento. E a resposta da xente non se fixo esperar. Aspiraban a reunir deste xeito 2.000 euros, pero finalmente lograron 2.763 con 57 doazóns. Houbo un momento no que o proceso se estancou, pero un doante aportou el so 1.000 euros, sobrepasándose o límite fixado. “Non podo dicir quen é, só que é unha persoa coñecida e que non é galega. Foi xa nos últimos días antes do festival”, confesa Almudena, gardando o segredo do benefactor ou benefactora.

Loita Amada durante a súa actuación na Praza da Chousa. / Armadiña Rock.

E é que estas cousas só pasan en eventos modestos que son tan queridos polo público como o está sendo o Armadiña Rock dende que comezou, no ano 2009.

Hai que lembrar que este proxecto naceu a raíz do ascenso a Segunda Autonómica naquel ano do equipo de fútbol local, o SD Combarro. A festa tivo moi boa acollida, polo que poucos anos despois os seus membros decidiron crear a Asociación ACDeM Armadiña.

Ao longo das edicións pasaron polo festival bandas como Talco, La Pegatina, Desakato, Reincidentes, Sés, Banda Bassotti, Dakidarría, Diplomáticos de Monte Alto, Siniestro Total, Terbutalina, Herdeiros da Crus, Dubioza Kolectiv… E nesta de 2024 o cartel contou con Sonoro Maxín, Loita Amada, Dios Ke te Crew, The Skarnivals e Quinkillada, todos eles cantando en galego.

Pandereteiras do Armadiña tocando nunha rúa de Combarro. / Armadiña Rock

Pero o Armadiña non é só concertos nocturnos no palco da Praza da Chousa, no seu programa hai outros eventos como sesións vermú, obradoiros para nenos, pasarrúas, concurso de decoración mariñeira de balcóns no que participan as veciñas e saída de embarcacións tradicionais en colaboración co Clube Mariño A Reiboa. Por suposto, non hai que esquecer a actuación das pandereiteiras en todos os recunchos de Combarro, especialmente nas estreitas rúas da zona monumental. “Esa é unha actuación fixa, estelar”, subliña Almudena.

O que está claro é que hai Armadiña Rock para rato. Polas ganas de público e organizadores non haberá problema.