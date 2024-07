“En la hostelería es como que las mujeres tenemos que ser o camareras o cocineras”

Amigos de Pontevedra distingue este año a la hostelera Marta González por “su esfuerzo, su trabajo, su éxito profesional y por hacer de La Gramola un punto de encuentro imprescindible para todos los pontevedreses”, señalan los organizadores del homenaje. Por su parte, la galardonada no duda de que “es un privilegio recibir ese premio, es un reconocimiento de tus vecinos y de tu ciudad, que es lo que más le llena de satisfacción a una persona”.

–¿Se lo esperaba?

–No, la verdad es que no (risas) y valoro mucho que se reconozcan al sector del ocio al que me dedico, porque habitualmente no suele ser reconocido y creo que también aportamos bastante a la ciudad a nivel social y cultural, por eso es también una alegría para el sector.

–¿Cómo empezó en la hostelería?

–Empecé haciendo un poco de todo, estudiando un poco de todo y compatibilizando la hostelería, por necesidad desde muy pequeña. Pero la verdad es que me enganché, me enamoré del sector y me di cuenta de que a través de él podía hacer muchas más cosas de las que pensaba. Al final también podía ayudar a la gente y aplicar el concepto que quería transmitir, que era generar momentos y generar felicidad y transmitirla a la gente.

–¿Fue La Gramola su primer local?

–La Gramola es mi bebé (risas) fue mi primera aventura y a raíz de ahí se amplió con otros locales, con el Pintxo Viño y el Carallo 29. Ahí monté ya la empresa y hace tres años inauguré mi segunda empresa, dedicada a eventos, como festivales musicales, celebraciones de bodas etc.

–¿Cuántos profesionales ejercen en sus empresas?

–Somos 32.

–¿Está la hostelería en un momento dulce?

–No, por eso este premio llega en un momento especial, porque la verdad es que a veces también es un sector complicado, la vida de autónomo es dura y a veces hay momentos en los que parece que te dan ganas de tirar la toalla. Porque al mismo tiempo que es un sector muy muy agradecido, porque te regala la felicidad de la gente, las historias que te cuentan, te aporta mucho, también es un sector muy duro en el que hay que trabajar muchas horas, que pasa por baches frecuentes en los que el tiempo nos condiciona mucho. Y ahora la verdad es que no estamos viviendo el mejor momento para el sector del ocio.

–Sin embargo desde fuera la percepción es la contraria, por ejemplo por la gran afluencia turística

–Hay afluencia turística pero no hay gasto, no hay consumo y eso se nota mucho. El tiempo tampoco nos ha ayudado y se suman varios factores.

–La mujer no ha tenido precisamente un papel protagonista en la hostelería

–No, en la hostelería es como que siempre tenemos que ser o camareras o cocineras. Me hace mucha gracia porque siempre me preguntan por el jefe (risas) no se crean que yo sea la jefa. Y en el sector del ocio incluso más, por desgracia a día de hoy que la jefa sea una mujer es como que no está tampoco muy valorado. Por eso este premio llega en un momento personal en el que me da un empujón y me hace pensar eso, que la gente está reconociendo a una mujer, en el sector del ocio, y todo eso es para mi muy de agradecer.

