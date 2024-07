El grupo EcoEvo realiza el primer estudio del polimorfismo de color en una libélula

Considerado un fenómeno poco habitual, que aporta información sobre los mecanismos de evolución de las especies, el polimorfismo consiste en la existencia de individuos de una misma especie que presentan varios morfos, diferentes apariencias externas en morfología o coloración. En el marco de un proyecto dirigido a analizar las variaciones de comportamiento entre poblaciones continentales e insulares de una misma especie, el grupo de investigación EcoEvo (Ecología Evolutiva y de la Conservación), de la Escuela de Ingeniería Forestal, realizó el primer estudio sobre la dinámica de transformación de color de la libélula “Iscnhura elegans” en las Islas Baleares.

Perteneciente a un género caracterizado por la existencia, en varias de sus especies, de un polimorfismo de color que se da únicamente en las hembras, este trabajo permitió constatar diferencias en la distribución de los morfos de color entre Mallorca y Menorca. Asimismo, los investigadores también detectaron una “posible nueva transformación” que podría suponer la existencia de un cuarto morfo, hasta ahora no detectado en esta especie.

“Es una especie que llevamos mucho tiempo estudiando por su polimorfismo, pero no se sabía cómo era en las islas Baleares”, explica el catedrático Adolfo Cordero, investigador principal del grupo EcoEvo y autor, junto a Anais Torres y Rosa Ana Sánchez, del artículo en el que se recogen los resultados de estos trabajos. Publicado en el Biological Journal of the Linnean Society, el principal hallazgo que recoge es que, a pesar de su cercanía geográfica, “las frecuencias de los morfos de color son bien diferentes entre Menorca y Mallorca”, algo que, reconoce Cordero, “no sabemos a que se debe”.