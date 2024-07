Las bateas de Bueu viven un verano inédito en casi 30 años, con todos los polígonos abiertos

Salvo un polígono en Baiona y otro en Camariñas, todas las bateas de Galicia están abiertas. Eso incluye a las de la ría de Pontevedra y en especial a los tres polígonos de Bueu. Lo extraordinario es que esa apertura se prolonga de manera ininterrumpida desde principios del mes de junio y de momento no se ven atisbos de cierre. El calificativo de extraordinario no es baladí: habría que remontarse casi 30 años atrás para encontrar una situación parecida a la actual. Una apreciación que, con matices, también se puede extender a los polígonos bateeiros de Aldán y de la bocana de la ría de Vigo, que habitualmente también figuran entre los más afectados por la toxina. Una apertura que se relaciona con una ausencia de afloramientos de toxinas –las coloquialmente conocidas como mareas rojas– mucho más débiles. Y no: no es una buena noticia. O al menos no del todo.

El sector está trabajando y descargando mejillón, pero es un molusco que en zonas como Bueu se comprueba que es claramente más pequeño de lo habitual. Una consecuencia de la falta de fitoplacton y nutrientes que acompañan a los afloramientos costeros. Algunos científicos que trabajan de forma directa con el estudio y análisis de las biotoxinas marinas constatan que, en estos momentos, prácticamente en ninguna zona de Galicia el mejillón alcanza un rendimiento superior al 20%, por lo que no es atractivo para la industria.

Esta situación podría estar relacionada con el cambio climático, que a pesar de que desde algunos sectores se insista en negar o minusvalorar lo cierto es que está presente. “El calentamiento global está afectando a las corrientes oceánicas, que se están debilitando y cambiando de rumbo. Es una de las razones por las que cada vez más encontramos en nuestras costas especies tropicales”, explican las fuentes consultadas.

Desde el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), que depende de la Consellería do Mar, explican a FARO que “en los datos del año 2023 vemos que, si exceptuamos el afloramiento de mayo, ciertamente no hubo mucho afloramiento”. En lo que respecta al actual 2024 aseguran que a partir del mes de abril sí que se detecta este fenómeno marino. Aunque de momento no se deja notar en especies como el mejillón. “Llevamos ya semanas detectando y cuantificando especies productoras de toxicidad de tipo lipofílico, por lo que no es descartable que esta toxina se empiece a detectar en los moluscos y pueda llegar a provocar cierres de la actividade extractiva si la situación sigue aumentando”, añaden.

La ría de Pontevedra, y más en concreto los tres polígonos mejilloneros situados en Bueu, es la más susceptible a los efectos de la toxina. Entre los mejilloneros es recurrente el dicho de que “las bateas de Bueu son las primeras en cerrar y las últimas en abrir”. Es habitual que los periodos de cierre durante el año superen de largo los 230 días y a veces llegan hasta los 300. Para detectar una situación como la actual habría que remontarse a los años 1996 y 1997 –que es hasta donde llegan los datos del Intecmar–, dos ejercicios en los que las toxinas apenas tuvieron incidencias. En 2017 la presencia de la toxina en las rías de Pontevedra y de Vigo también fue muy escasa durante el verano, pero sí que había tenido una influencia mayor durante los meses previos.

Los tres polígonos mejilloneros de Bueu no llegan en lo que va de año a los 60 días de cierre, algo que a estas alturas bien se puede considerar como excepcional. En febrero hubo entre 4 y 14 jornadas de cierre dependiendo de la zona de producción, en lo que se podría interpretar como una especie de adelanto del afloramiento de primavera. En marzo, que es cuando las mareas rojas son más evidentes, solamente hubo un día de cierre en el polígono Bueu B (en Beluso). En la época central de la primavera el comportamiento de la toxina fue más acorde a la serie histórica –entre 16 y 18 días de clausura en abril y los 31 días de mayo–, pero a partir de la primera semana de junio la apertura es generalizada.

Los datos del Intecmar constatan que en 2020 los tres polígonos bateeiros de Bueu estuvieron cerrados entre 298 y 301 días; en 2021 esa horquilla bajó a entre 208 y 241 días; en 2022 fue aún menor, entre 203 y 233 días de cierre. Y en 2023, por primera vez desde el año 2010, las tres zonas de producción estuvieron por debajo de las 200 jornadas de cierre.

Un posible problema para el mercado porque se reduce la presencia del mejillón grande

Esta misma semana productores de Bueu reconocían abiertamente el episodio excepcional que se se está viviendo la ría. Una afirmación que no es exagerada y que en su caso está avalada por las décadas de trabajo y de experiencia. De observación y trabajo empírico. “Desde hace unos 40 años nunca hubo un junio y julio como este verano en Bueu. Nunca, nunca: todo abierto y sin indicios de toxina. A lo mejor mañana cambian las cosas, pero ahora esta es la situación”, afirma de manera absolutamente contundente una de las voces claramente autorizadas del sector mejillonero en Bueu y en Galicia. Un episodio que reconocen que es un arma de doble filo. Para el productor a priori es buena noticia porque puede poner en el mercado su mejillón y sin los problemas del año pasado, que durante el tiempo que pudo abrir en verano se encontró con pérdidas de hasta el 50% de la producción por desprendimientos de las cuerdas. Pero siempre hay una contrapartida. El mejillón de Bueu y en la ría de Aldán siempre se caracterizó por un tamaño superior al del resto de Galicia, probablemente por los largos periodos de cierre que le permiten crecer más en la batea. Los prolongados periodos de apertura en lo que va de año propician que el sector pueda sacar más producción al mercado, pero con un menor tamaño y rendimiento. Esto puede provocar un desabastecimiento en el mercado del mejillón de mayor tamaño. Aún estamos a finales de julio y es imposible saber qué ocurrirá en el futuro más inmediato. Y menos aún de cara a Navidad, que es la temporada más importante de ventas para el sector mejillonero. Si la situación mantiene los derroteros actuales podría ser problemática. “No para el sector, que siempre tendrá mejillón. Pero sí para el mercado, que se podría encontrar sin ese mejillón grande”, auguran. Ese tamaño y esa calidad es precisamente uno de los rasgos diferenciadores del mejillón gallego frente a su competencia de Chile o del Mediterráneo. Habrá que esperar a la evolución de las toxinas y si realmente se confirman los pronósticos del Intecmar, que apuntan a un afloramiento. Otras fuentes científicas consultadas por FARO y directamente relacionadas con el sector de momento se muestran entre escépticas y pesimistas. “Hay que tener en cuenta que aunque estamos a final de julio el verano aún acaba de empezar –en alusión a las temperaturas suaves de la primera parte de la estación– y puede prolongarse hasta finales de septiembre”, apuntan. Esa situación puede dificultar la renovación de las aguas y nutrientes para los moluscos. “Lo que más alimenta a este tipo de moluscos son los dinoflagelados y diatomeas [tipos de algas] y ahora mismo no las hay porque no hay movimiento de las corrientes”, aseguran. Una falta que puede afectar al desarrollo y crecimiento del mejillón gallego y por extensión a perder su ventaja en el mercado con respecto a sus rivales de Chile y el Mediterráneo.