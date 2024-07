Pedalear las Rías Baixas por autonomía femenina

Son Tera, Natalia, Antonia y dos Marías y junto a Iria Prendes paran en Pontevedra después de haber iniciado su ruta en bicicleta desde Vigo hace dos días para recorrer las Rías Baixas. Vienen de Valencia, Guipúzcoa y Galicia (aunque algunas se encuentran afincadas en Madrid) y la Peregrina las acoge después de que el atractivo de la faena de unas mariscadoras las “obligasen” a hacer una pausa en Marín. Consigo no llevan ninguna concha o grandes mochilas cargadas porque no son peregrinas, sino las integrantes de la quinta edición del Campus de Soy Cicloviajera.

Autodefinida como la primera comunidad de mujeres que viajan en bici de habla hispana, el Campus Sobre Ruedas para Mujeres Intrépidas organizado por Iria Prendes llega a su quinta edición con un recorrido de 135 kilómetros, con principio y fin en Vigo. Y llega, desde el pasado 24 de julio hasta el 28, para “incentivar a que más mujeres que todavía no viajan en bici adquieran habilidades, practiquen y tengan su primera experiencia real viajando en bici”, explica Iria Prendes. La idea es que la bici actúe como un medio para fomentar la autonomía y superar el miedo a viajar sola y sin alojamiento reservado con los consejos y guías ya no solo reservadas al mundo del ciclismo, sino sobre gestión emocional, de la incertidumbre, la incomodidad o cómo sortear los obstáculos —a nivel psicológico y material— que van apareciendo sobre el camino. Porque la socialización de género acentúa la autoexigencia en las mujeres mediante el conocido como síndrome del impostor, del que padecen tres de cada cuatro mujeres en su carrera profesional, “no confiamos en nosotras” tampoco en el ocio. Así que desprendiéndose de la filosofía competitiva del deporte, el Campus de Iria Prendes “tiene aventura y convivencia con otros chicas”, aseguraban las integrantes de esta edición. La idiosincrasia de Soy Cicloviajera ha forjado una comunidad que ya ha reunido a cincuenta mujeres. Para Iria lo importante de la iniciativa es que “fomentamos la individualidad dentro de la comunidad” y se forja una red de apoyo para que aquellas mujeres “que no tienen el cuerpo fitness estandadarizado se animen a hacer este tipo de actividades, que reúne todo tipo de edades y todo tipo de cuerpos, expertas y novatas”. Una experiencia que busca asegurar la independencia de la mujer en este ámbito, a la vez que brindar una experiencia divertida orientada en el aprendizaje. “Soy una rara en mi entorno, pero una más aquí” le suelen confiar muchas ciclistas a Iria.

Primer día y con pinchazo

La duda puesta en la capacidad femenina para el deporte puede aparecer en forma de una mirada masculina que busca el supuesto motor que deberían tener las bicis aparcadas de estas chicas. O por la pregunta ingenua, aunque paternalista, “¿de verdad vais solas?”.

Además de estas experiencias, las chicas del Campus comparten algunas de las anécdotas del recorrido. Antonia, “la lenta del grupo” pinchó ya el primer día y tuvo que ponerse a prueba así misma, pero contando con el apoyo de sus compañeras. “Para mí está siendo un trabajo personal”, afirma. Natalia, por su parte, destaca que quiere “aprender a viajar, sola o acompañada, pero sin miedo a no tener alojamiento y toda esta logística”. Pero está claro que a todas ellas las ha unido su pasión por el ciclismo y las experiencias que las acompañan a lo largo de todo este recorrido.

Suscríbete para seguir leyendo