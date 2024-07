Mejorar la aireación de las viñas, clave para protegerlas frente al mildio larvado

La Diputación de Pontevedra recuerda esta semana que, además de hacer revisiones periódicas de las viñas para protegerlas contra el mildio larvado, es fundamental llevar a cabo prácticas agronómicas que conduzcan a una mejor aireación de las plantas. A pesar de eso, y gracias a la subida de las temperaturas y la bajada de la humedad, los técnicos de la Estación Fitopatolóxica Areeiro no han observado en esta última semana avance en su presencia en aquellas viñas en las que ya había, ni tampoco vieron síntomas en aquellas en las que no estaba presente. De hecho, a nivel de los racimos tan sólo hay que destacar la aparición de mildio con fructificación aparentemente activa en algunos rebuscos de viñas muy afectadas con anterioridad, algo que no debería preocupar debido a las altas temperaturas.

Aun así, las lloviznas unidas a las altas temperaturas nocturnas hicieron que en la mayoría de los predios que no habían recibido tratamiento en los últimos días las hojas nuevas aparezcan con muchas manchas recientes.