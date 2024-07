Helados para todos, ya sea de orujo o de palomitas

¿Prefiere la crema de orujo, las palomitas, frutas o las marcas de chocolates comerciales? Son algunas de las preguntas que asaltan a los clientes que estos días llenan en horas puntuales las heladerías de la ciudad. “Normalmente, en estas semanas nuestra hora punta arranca a eso de las 8 de la tarde, cuando vuelven de la playa”, explica la encargada de Strómboli.

En sus mostradores, más de una veintena de alternativas, desde helados que saben a las galletas Oreo a los que emulan a los bombones de Ferrero Rocher, los huevos Kinder o la Nutella con nata.

A mayores, alternativas con limón, fresa… “Todo con frutas naturales y todos los helados artesanos”, señalan los profesionales de esta heladería ubicada en la plaza de A Peregrina en la que “dependiendo del día, los clientes piden unos sabores u otros. En general sale de todo”.

Y es que estos establecimientos han entrado de lleno en su temporada grande. Adelaida Rocha, al frente de Via Veneto, constata que “el momento del año para nosotros es éste, es cuando más venta hay, cuando más movimiento”.

En esta heladería la elaboración más demandada es la de limón y fresa, así como la que sabe a huevos Kinder, y clásicos como el pistacho o la vainilla.

Por su parte, los que más sorprenden son los helados de yoghurt con maracuyá y, especialmente, el caramelo popcorn. “Es un helado que acabamos de sacar este año y que sabe a palomitas, y además lleva palomitas de caramelo enteras por enmedio; la verdad es que es una sensación totalmente diferente” y que ha acabado por enganchar a numerosos incondicionales de estos postres.

Clientes abonan pedido y hacen cola, ayer, en la heladería Via Veneto. / Rafa Vázquez

En Via Veneto también demandan el de bombón Rafaello, con chocolate blanco, y el sabor de la casa “que no es nuevo, porque lo tenemos desde que abrimos y es el que se llama como la heladería, Via Veneto, una composición de galleta y fresa y un sabor también diferente”, señala Adelaida Rocha.

Esta heladería de la calle Oliva cumple 11 años. Su encargada refiere que “la clientela no ha cambiado mucho” en esta última década. “Quizás sí que varía en función de la época o de los días, por ejemplo cuando se acaba el curso se nota que hay más afluencia de gente joven, pero en general más o menos se mantiene” el perfil de los compradores.

Es más, destaca que “nosotros tenemos una clientela desde el principio y es bastante fiel, tanto a la hora de elegirnos como a los sabores que demanda”. Por lo demás, hay clientes “de todas las edades y gustos. Creo que gusta a todos, incluso productos como un chocolate Kinder que se supone que va más enfocado a los niños o a los jóvenes te sorprendes porque los adultos también lo disfrutan igual”.

Y para aquellos que todavía busquen más personalización, todo tipo de ofertas de cucuruchos, desde los de chocolate blanco a los rellenos de virutas. O tal vez optar por un súper gofre de helado, un brioche tostado relleno de helado... Cielo azul, sol, playa, helados... Hay quien opina que estamos hechos de días de verano.

