“El tema a José Luis Torrado salió solo, por cierto vínculo emocional”

Después de sus canciones en honor a personas como Sonia Iglesias, que sonaba en las manifestaciones que reclamaban respuestas sobre su desaparición, Enrique Alvite regresa con otro tema homenaje. Esta vez, el cantautor honra la memoria de José Luis Torrado un año después de su fallecimiento, cuyo videoclip se publicará mañana en redes sociales. “O Bruxo”, empezó a ganar fama como masajista y recuperación deportiva, profesión que ejerció en la selección española de atletismo, entre otras, en los Juegos Olímpicos de México 1968, a la que le seguirían cuatro citas olímpicas más. Así, natural de Murgados, se convirtió en leyenda viva del deporte y uno de los personajes más carismáticos de Pontevedra.

Enrique Alvite. | // CEDIDA

– Tiene varias canciones homenaje, por ejemplo, a Nino Bravo o a Sonia Iglesias, en este caso a José Luis Torrado “O Bruxo” ¿Por qué hacer música homenaje?

– Para componer estos temas, a mí me tiene que emocionar la persona. Porque, en realidad, la música es eso. Sensibilidad y emoción. En este caso con Torrado, lo que ocurrió es que mi padre se había puesto mal de un pie y lo llevé a él, hace cuestión de un año. Pero llegué en un momento en el que él ya estaba enfermo, ya no atendía y quien me atendió fue el hijo. Él curó a mi padre y a raíz de esta situación empezamos a tener algo de amistad. Al cabo de un mes, Torrado falleció. Como hice un poco de amistad y me parecía una persona muy campechana, empecé a componerle un tema. Salió un poco solo, como si lo conociese de toda la vida. Por cierto vínculo emocional.

–¿Qué fue lo que más le impactó de Torrado?

–¿Sabes qué pasa? Que mi vida siempre ha estado en contacto con el deporte, además de la música. Yo soy un futbolista frustrado. Jugaba mucho al fútbol. Me iba a dedicar a ello profesionalmente, pero al final, no pudo ser. Se metió la música por el medio, porque yo vengo de una familia de músicos. Mi abuelo ya fue, según se dice, el mejor trompetista que había en Pontevedra. Después, el señor Torrado siempre ha estado vinculado con el deporte. Fue una persona muy importante en lo deportivo. Además, está esa faceta de “O Bruxo”, que pudiese arreglar tan rápido un tendón fuera de sitio, por ejemplo. Todo eso me llamó la atención, me acercó a él y por eso le compuse el tema.

“Es importante recuperar este tipo de figuras”

–Recupera la memoria de Torrado en un momento que, además de ser el aniversario de su fallecimiento, coincide con el inicio de los Juegos Olímpicos.

–Sí, he buscado esa vinculación entre música y deporte porque son dos aspectos que me han llamado siempre desde niño. No he hecho otra cosa. Deporte y música es lo que me gusta. El tema de Torrado me costó hacerlo por cuestiones técnicas de la canción. Me llevó tiempo hacer el arreglo musical y ahora por fin tengo el videoclip.

–Que se publica este sábado en redes. ¿Qué nos vamos a encontrar en la canción y en el videoclip?

–El videoclip está creado a partir de fotografías entrañables sobre Torrado, que me pasaron los hijos, y después hice cuatro escenas en Pontevedra. Fue autorrealizado porque yo no cuento con un equipo fijo y me encontré con varias dificultades. Pero yo creo que es emocionante al final. Espero que tenga viabilidad, no como artista, sino con la familia del señor Torrado.

–Volviendo a José Luis Torrado, él decía sentirse muy incomprendido en Pontevedra al no recibir suficiente apoyo institucional en el mundo deportivo.

–Creo que es importante recuperar este tipo de figuras con sello pontevedrés. Cuando fue, por ejemplo, el HQR [que posee el Trofeo José Luis Torrado], que es cuando hacen los reconocimientos a los deportistas aquí en Pontevedra, a mí me invitaron, y yo canté el tema en directo. Por entonces, reclamaban una calle para él. Yo lo que puedo hacer más que mi granito de arena, que es mi canción homenaje. Hay que apoyar a esta clase de personas, el talento en todas sus facetas.