Romaría Popular e reparto de bandeiras galegas en Marín

Marín celebrou onte o Día da Patria cun acto institucional na Alameda, no que se interpretou o himno galego e se repartiron pulseiras co bandeira do país. Foi tamén a Alameda o epicentro da XXV Romaría Popular da Asociación Cultural Trompos Os Pés, que segue mantendo moi viva esta tradición. Os postos de artesanía mestúranse coas actuacións musicais, como a da Asociación Cultural Os Afoutes do Canón de Pau, de Cotobade, e posterior foliada libre, que rematou cunha queimada.