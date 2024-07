Poio recoñece o labor de entidades culturais polo Día da Patria

O Concello de Poio celebrou onte o Día da Patria cun acto institucional “aberto e participativo, no que colleu toda a cidadanía, para celebrar todo o que nos une, sen divisións, apostando pola integración de todas e todos os veciños”, subliñou o alcalde, Ángel Moldes.

Foi no Pereiro, o lugar elixido este ano para acoller esta celebración, “porque para nós é importante facer protagonistas a todos os barrios do noso concello, todos xuntos e xuntas facemos Poio”, explicou Moldes, que reafirmou o seu compromiso de “seguir traballando de xeito intenso para que Poio sexa un concello de todos e para todos, participativo, transparente e único”.

Nesta liña, puxo en valor que “o 25 de xullo é o día de todos os galegos e de todas as galegas, é o día no que amosar o noso orgullo polas nosas raíces, pola nosa cultura, a nosa lingua, patrimonio, historia, identidade... É día para poñer en valor ese sentimento galego, un sentimento que é integrador e non excluínte. Galicia é plural, todos somos moi diferentes, pero temos un nexo de unión inquebrantable que é o noso amor incondicional pola nosa terra”.

Como unha das principais novidades, o Concello de Poio aproveitou para render este 25 de xullo recoñecemento á traxectoria dalgunhas das moitas persoas, asociacións e entidades culturais que hai no municipio. Así, entregou o premio á Entidade Cultural ao Ateneo Corredoira de Combarro, o premio Música Popular á Escola de Acordeóns de Campelo e o premio Música Tradicional a Vides Novas. O alcalde trasladou a súa “admiración” aos tres colectivos, “que son parte indispensables da historia recente do noso municipio. A vosa iniciativa e o voso traballo en prol da cultura do noso concello é incuestionable”. Así, dixo que “é de xustiza recoñecer, distinguir e premiar a quen durante décadas co seu talento, traballo e compromiso contribuíron a promocionar a nosa cultura”.

Nesta liña, a concelleira de Cultura, Natalia Sabarís, recordou que “son tres das moitas asociacións ás que queremos e debemos render homenaxe nos próximos anos. En Poio temos moito talento, e queremos recoñecelo e potencialo”. Nesta liña, afirmou que “como pobo era xa momento de saldar esta débeda con todas elas, porque son indispensables para promover, difundir e conservar a nosa cultura e tradición”. Ademais, entende que “é unha oportunidade para facer un chamamento ás novas xeracións, animalas a participar e asegurarnos de que a cultura continúe medrando”.

Ademais destes recoñecementos, o Concello de Poio tamén fixo entrega da súa bandeira ás asociacións constituídas no último ano, entre as que se atopan Asociación de Mulleres Rurais Santa Trahamunda, Club Ciclista Samieira, Club Taekwondo Mace Sport, Asociación Cultural Os Laretas, Asociación Cultural e Deportiva Leucoíña e Peña Rácing. A maiores, tamén se entregou a Bandeira de Galicia a máis de trinta veciños e asociacións que presentaron a súa solicitude no Concello.