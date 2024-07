O Armadiña Rock arranca este venres a súa XV edición con Festicultores Troupe

A XV edición do Armadiña Rock comeza este venres en Combarro coa actuación de Festicultores Troupe, a partir das 22.00 horas, e a pinchada de La Yaya DJ, a partir das 0.00 horas, na praza da Chousa. Antes, polo recinto histórico, a batucada Os Queimatasas dará á benvida ao público ao festival, que este ano terá contido 100% en galego.

A organización, en colaboración co Concello, realizou un dispositivo especial deseñado para que toda a actividade se desenvolva con total normalidade.

Entre outras cousas, haberá dous Puntos Lilas para concienciar e previr a violencia machista e favorecer que o Armadiña Rock sexa un festival seguro. Estes puntos instalaranse o sábado na zona de acampada da Seca, entre as 20.00 e as 23.00 horas, e na zona de concertos na Praza da Chousa, entre as 22.00 e as 3.00 horas.