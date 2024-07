El vibrante feeling de Black Eyed Peas

Estreno por todo lo alto el que vivió ayer el público del Festival Costa Feira de Sanxenxo, con la actuación estelar de Black Eyed Peas, que abrió con sus grandes éxitos los 17 días de conciertos que prepara el evento en la localidad.

A través de mezclas de pop, música electrónica y funk y canciones aclamadas por el público general como I Gotta Feeling, Shut Up o Where Is The Love?, los fieles a la cita sanxenxina vibraron con la banda californiana, que celebró en Sanxenxo la cuarta de sus cinco paradas por España en mitad de su gira europea, tras pasar por el FIB de Benicassim, Llanera y Málaga antes de aterrizar hoy en Alicante.

Dos años después de la publicación de su último álbum, Elevation, el grupo estadounidense formado por Will.i.am, Taboo, Apl.de.ap y J. Rey Soul fue sin duda la atracción internacional del Costa Feira de este año con sus éxitos más aclamados, sucediendo en este ámbito al estadounidense latino Romeo Santos.

En esta ocasión, Black Eyed Peas, que acumula dos décadas de renombre internacional, abre un festival plagado de atractivos reconocidos de la música en habla hispana como Hombres G, Juan Magán, Los Secretos, Pablo López, Coque Malla o Natos y Waor, que previsiblemente pondrá el broche a las actuaciones el 24 de agosto.

Tras el concierto de hoy de Andrés Calamaro, la acción musical vuelve al Costa Feira el 2 de agosto con Mëstiza, Hombres G y Pavlenha al día siguiente y Funzo & Baby Loud, Hens y Ters el 7 de agosto.

A continuación, será el turno de Iván Ferreiro y Marwán el 8 de agosto, además de Los Secretos el viernes 9 y Marlon y 84 el día 10, como preludio a los conciertos de Pablo López y Loquillo el 12 y el 15 de agosto, respectivamente.

Por último, Taburete y Heykid harán las delicias del público sanxenxino durante la última semana de conciertos el día 21 de agosto, 24 horas antes del recital de Coque Malla y Sidecars, con el dúo madrileño de Natos y Waor como guinda al festival.

Suscríbete para seguir leyendo