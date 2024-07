Lo dejó todo para hacer lo que le gusta: “El arte da miedo, pero es lo que quiero hacer”

Al comenzar esta charla, en la terraza de una cafetería de Pontevedra, un conocido mendigo de la ciudad se acerca a la entrevistada. “¡Eh, yo te conozco, trabajas en el hospital!”. Ella se disculpa: “no, ya no”. “Pues te pareces mucho a una chica que trabaja en el hospital”, se aleja el vagabundo, sin aceptar del todo la excusa. Al igual que él, muchos pontevedreses reconocen a Fátima Couto por haber trabajado tanto en Admisión del hospital Domínguez, como también de camarera en distintos bares de la ciudad: A Lareira, El Baúl, La Nata... o, en los últimos años, en un concesionario de automóviles de la avenida de Lugo.

Fátima inició su vida laboral a los 18 años, al mismo tiempo que estudiaba un grado medio de Gestión Administrativa. Y trabajó, afirma, “con alegría y agradecida”. También empujada, cada día, por el vitalismo que la caracteriza. Pero tras 14 años levantándose cada mañana para hacer algo que no le satisfacía, un día dijo “hasta aquí”. En ese momento se decidió a dejarlo todo para dedicarse a lo que realmente le gusta: el arte.

El paso del tiempo

Comenzar la tercera década de su vida le hizo pensar en el paso del tiempo y a qué está dedicando el suyo. Tras cierto “bajón anímico”, admite, motivado “por circunstancias personales”, decidió dejar el mundo laboral –también apoyada por su familia-- y lanzarse, de una vez por todas, a dedicarse a lo que le llena, la creación artística.

“Todo lo malo que pasé antes lo superé gracias a esto, a hacer aquello que de verdad me realiza; el arte me salvó”, afirma Fátima. “Es lo que siempre quise hacer, pero hasta ahora no me había atrevido. Siempre soñé con esto, pero nunca lo vi como algo real, lo veía como una utopía y ahora que vi el momento me zambullí de cabeza. Y soy feliz”, asevera.

Esta pontevedresa explica que siempre sintió inquietud por la expresión artística, “pero lo hacía para mí, sin más, ahora quiero darlo a conocer e incluso si pudiese llegar a vivir algún día de ello, tocaría techo” (se ríe).

Fátima Couto en la calle Benito Corbal de Pontevedra. / Pablo Hernández Gamarra

Ahora pinta, diseña ropa, joyas, escribe… y ya pueda llegar a vivir o no de sus creaciones, “lo hago porque me gusta y ya está”. En todo caso, mantiene los pies en la tierra para admitir que “del aire no se vive”, por lo que “si algún día tengo que volver a trabajar en algo convencional, lo haré, qué remedio”, se resigna.

Pintura, moda, joyas, video, poesía, performance… No rehuye ninguna expresión artística y de todas ellas va dejando algunas pinceladas en el perfil de Instagram que acaba de crear: “Briz La Lom”. Ese es también el nombre de la marca que ha creado para tratar de vender sus creaciones. “Briz La Lom” hace referencia al libro de Robe Iniesta ‘El viaje íntimo de la locura’. “A las lombrices no le damos la importancia que tienen y oxigenan la tierra, por lo que dan vida”, explica.

Bajo esta firma diseña camisetas y todo tipo de ropa, con las que está elaborando una colección que espera llegar a vender, “al menos en mercadillos de artesanía, para empezar”.

Sus creaciones en joyas y bisutería no pasan desapercibidas. Pimientos, pinzas de la ropa, metros para medir, redes… “Sé que no se los va a poner mucha gente, pero me gustan y conectan más con la gente, se lo pongan o no; llaman la atención y te preguntan por ello”. Y dentro de esta marca, ya registrada, cuenta ya con una primera colección “Jaliña non Rexistrada”. También prepara otra línea de camisetas enfocada a la venta: “Festa Rachada” con dibujos y lemas divertidos. “Lo mío es el arte por el arte, pero también hay que vivir; ojalá pueda llegar a vivir de esto”.

¿Por qué abarca tantas ramas de la creación artística? “Porque me gusta el Arte con mayúsculas, porque soy muy curiosa y no quiero descartar nada”, explica. Además, añade, explorar tantos campos le facilitan otra sus pasiones: “hablar con la gente, con todo el mundo, saber qué piensan de las cosas, me fascina”. Una facultad de la que ya estaban al tanto todos aquellos que la han conocido trabajando en la hostelería de Pontevedra.

“La moda me divierte”

Cada expresión artística tiene su efecto, explica. “La pintura me relaja muchísimo, me evade. La escritura me sirve para desahogarme, para sacar de dentro todo aquello que quiero expulsar y la moda y la bisutería me divierten, es una diversión absoluta, me entretiene, me lo paso bien y también es algo que conecta más con la gente, que crea más interacción con los demás, que crea más reacciones”. No así la poesía, “que es algo mucho más íntimo”. “No me considero poeta, pero me gusta escribir, ¿por qué no voy a hacerlo?”, añade.

Y mientras trata de vender sus creaciones, “sigo investigando, sigo probando cada bocado que me ofrece el arte y no solo probando, sino también nutriéndome de ello. Quizás llegue el momento en que me decida por una rama en concreto. Si llega ese momento tiraré por ahí, y si no, pues a seguir disfrutando”, argumenta.

A Fátima Couto le ha llevado a dedicarse al arte la perspectiva del tiempo. “De repente vi que el tiempo es algo muy importante, lo valoro mucho, y dedicarlo a hacer lo que realmente nos gusta es fundamental, es la vida”, razona. “No descubro nada nuevo, eso lo ve cualquiera que trabaje en algo que no le llena”, admite. “Resignarse es una opción, pero para mi no vale, yo quiero dedicar mi tiempo a lo que me gusta”. Esta “creadora empedernida” –como se define– concluye que “el arte da miedo, pero es lo que quiero hacer”.