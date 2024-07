Combarro sufre una nueva fuga de aguas fecales

Un nuevo vertido de aguas fecales ha tenido lugar en Combarro. En las últimas dos semanas se vinieron soportando nuevamente olores a causa de esta fuga.

Por ello, la Asociación Pola Defensa da Ría (APDR) solicita la adaptación del saneamiento al considerar que el colector instalado hace 40 años no se adapta a la nueva realidad en Combarro ni a las exigencias legales. Desde la asociación, que recuerda que las playas do Padrón y da Rúa están abiertas para el baño y las actividades acuáticas, también denuncian la falta de información al respecto como es debido por parte del Concello do Poio.

Se trataría, además, de un vertido “muy preocupante” cuando después de 6 meses se retoma el marisqueo a pie.