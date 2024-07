A XV edición do Armadiña Rock quenta motores

O Armadiña Rock quenta motores para a que será a súa XV edición, que dará comezo este venres, 26 de xullo, coa novidade de que este ano o festival identificarase polo seu contido 100% en galego e a pegada artesán que o caracteriza desde os seus inicios.

O vicepresidente da ACDeM Armadiña, Marcos Padín, e a socia e parte da organización do festival Sara López, afondaron onte en todo o contido do que poderase gozar durante os tres días de festival. Ademáis, agradeceron aos patrocinadores, veciñanza, colaboradores e mecenas a súa implicación “nesta ansiada edición”. Por último, animaron a todas as persoas a “achegarse a Combarro, escoitar moi boa música en galego, marabillarse co entorno e facer moi bos amigos na zona da acampada da Seca”.

Na presentación tamén participaron representantes dos principais patrocinadores do festival (Estrella Galicia e Velgasa-Eroski) e, por parte das administracións, estivo o alcalde de Poio, Ángel Moldes, e os concelleiros de Cultura e de Festexos, Natalia Sabarís e Fran Dasilva, respectivamente.

Para rematar esta introducción ao que serán os días de festa máis grandes de Poio, a banda Vides Novas interpretou unhas pezas mentras brindábase cunhas cervezas e uns vermús, todo isto nun dos entornos máis emblemáticos da vila como é a Praza da Rualeira.

A Asociación volve a agradecer a asistentes, veciños, patrocinadores, colaboradores, institucións e mecenas a colaboración e bo facer por parte de todos eles para que siga a medrar o mar, e para que Armadiña continúe a ser un dos festivais de referencia.