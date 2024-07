Entrenar cuerpo, mente y emociones

Unos 120 practicantes se darán cita a partir de mañana en el Monasterio de Poio para sumarse al seminario de verano Thai Chi Xin Yi, convertido en ya un clásico de la programación estival que llega a su 27 edición. El monográfico invita a encontrar el equilibrio y la armonía interior a través del taichí, a disfrutar de unos días de amistad y compañerismo, pero también a saber más de un arte marcial que tiene beneficios para la salud y una historia milenaria.

Por su parte, la Alameda de Pontevedra será escenario el próximo día 28 de una exhibición que arrancará a las 11 horas y en la que todos los interesados en las artes marciales podrán disfrutar de las evoluciones de los practicantes.

La Asociación Española Tai Chi Xin Yi, organizadora del seminario, explica que “el taichí Chuan y en particular el estilo Xin YI, que es el que practicamos, con sus movimientos rítmicos, sutiles y delicados, sugieren poesía en movimiento, sin embargo, es un arte marcial extraordinariamente eficaz, de origen chino ampliamente influido por el taoísmo y el budismo. Muchas de las personas que actualmente practican el taichí desconocen su aspecto marcial, ya que suelen practicarlo para la salud”.

No obstante, los grandes maestros que practicaban y desarrollaron estas prácticas tenían otra primera finalidad: conseguir un método de combate excepcional, basado en la medicina china, en la teoría del yin y el yang y de los cinco elementos; “el aspecto de la salud era secundario o causal para ellos”, recuerdan los instructores, “esto no quiere decir que no influya muy positivamente en ella, ya que por su naturaleza: pasos lentos, circulares, equilibrios, etc. mantienen el cuerpo ágil, flexible y poderoso. Estos beneficios serían mayores, sobre todo para la salud, si se practicasen teniendo en cuenta la práctica conjunta y correcta del taichí y chikung, al poder activar la energía y hacerla circular por los canales y meridianos”.

Por su parte, la Alameda de Pontevedra será escenario el próximo día 28 de una exhibición que arrancará a las 11 horas

Destacan que la gran importancia del taichí es la prevención de enfermedades y es posible su práctica por jóvenes, adultos y ancianos “pues se movilizan todo tipo de articulaciones, músculos, fascias, tendones, etc. sin dañarlos. Los movimientos se realizan relajadamente, con rotaciones de cintura y cadera, contribuyendo todo ello a hacer desaparecer todas las tensiones que provoca el estrés. La respiración se lleva lenta, suave y profundamente hacia el abdomen produciendo un estado de bienestar en todo el cuerpo. El ritmo es lento y fluido regularizando el sistema sanguíneo”.

Exhibición en la Alameda en una anterior edición del curso. / FdV

Volviendo a la historia, los organizadores subrayan que existen innumerables escritos donde se describen como se hacían ejercicios, hace miles de años, donde se controlaba la respiración y la circulación interna de la energía (chi) en el cuerpo, que es el principio del chikung. “Probablemente el taichí se desarrolló a partir de esos ejercicios combinados con las artes marciales de aquellos tiempos”, explican.

Los grandes maestros que practicaban y desarrollaron estas prácticas tenían otra primera finalidad antes que la salud: conseguir un método de combate excepcional

Añaden que actualmente se admite como más probable que la práctica del taichí, tal y como la conocemos, con sus diferentes evoluciones, se debe a los míticos Bodhidharma y Chang San Feng.

“Bodhidharma, un monje hindú, llegó a China sobre el año 527 d.C., se instaló en el monasterio de Shaolín para extender el budismo chan (más tarde conocido, en Japón, como zen) así como las artes marciales”, recuerdan.

A propósito de Zhang San Feng, señalan que fue un ermitaño que vivió en las montañas de Wudang sobre el siglo XIV. Según la leyenda, creó los principios del taichí al observar una pelea entre una serpiente y una grulla, fue un gran artista marcial.

Los instructores hacen hincapié en que “enfermedades cardiacas, dolores lumbares, anemias, reumatismo, dolencias crónicas, afecciones pulmonares, etc. se ven mejoradas" con la práctica del taichí

Por lo que respecta a las obras fundacionales, la Asociación Española Tai Chi Xin Yi señala los libros de Wang Zong Yue, en el siglo XV, los que nos resumen los principios del taichí, utilizando la teoría del yin y del yang y fue el primero en llamar “taijiquan” a este arte marcial.

Subrayan que desde esos comienzos hasta nuestros días, han existido grandes maestros de las artes marciales que han evolucionado y desarrollado este arte, dando su nombre a los distintos estilos de taichí que conocemos. Los más divulgados tradicionalmente son: Chen (¿?-1719), Yang (1799-1872), W’u (1812-1880), Wu (1834-1902), Sun (1861-1932).

Por su parte, el estilo conocido como Xin Yi (Corazón-Mente), creado por Bodhidharma en el templo de Shaolin de Henan, se desarrolló en el monasterio de Shaolin de Fukien, en el sur de China, desde el que llega siglos después a Poio y Pontevedra seguir promoviendo el entrenamiento de la mente, el cuerpo y las emociones.

