Una decena de actividades culturales marcarán el ocio estival de Cerdedo-Cotobade

Con el lema Vive o verán no teu concello, el alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentó ayer la programación de ocio estival que el Gobierno local desarrollará entre los meses de julio y agosto en diversos puntos de la localidad.

Entre las actividades más destacadas se encuentran el cine en la calle que se podrá ver hoy en la Praza do Concello a las 22.30 horas con la proyección de Barbie; la Festa do Neno prevista para mañana a las 17.00 horas en la playa fluvial de Cerdedo o los conciertos de Conductores Suicidas y la Banda de Música de Cerdedo que tendrán lugar el viernes y el domingo también en la Praza do Concello.

Además, la programación estival de Cerdedo-Cotobade continúa en agosto con la puesta en escena el lunes 12 de la obra O Censor de Monstros , a las 18.30 horas en el Centro Cultural Antonio Fraguas, de Carballedo.

Acto seguido, el martes 13, se celebrará la segunda sesión de cine en la calle con la proyección de Cuñados en la Praza do Concello, que dará paso a tres conciertos que pondrán el broche al verano en el municipio.

Se trata del recital que dará Ángel Sevilla el miércoles 14 de agosto en la Plaza da Chan, en Carballedo, a las 23.00 horas, además del concierto previsto para el viernes 16 de agosto por Uxía Golosa y la Banda Molona, a partir de las 20:30 horas, también en la Praza da Chan, en Carballedo.

Finalizará este programa el 18 de agosto con el concierto, Querida Montserrat, Amante Luciano, con Montserrat Martí Caballé, hija de la mítica soprano Montserrat Caballé y el tenor Bernabé Martí; y Simona Todaro-Pavarotti, sobrina-neta del inconmensurable artista italiano de la música lírica y gran tenor Luciano Pavarotti.