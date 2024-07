O canto terapéutico da Boa Vila

Por que debe plantexarse empezar a cantar desde esta mesma tarde? Pois porque segundo a ciencia non so alegra a vida senón que está cheo de beneficios para a nosa saude. As investigacións conclúen que mellora a función do cerebro, a capacidade pulmonar, a postura… E os beneficios multiplicanse se o canto en grupo, porque é o máis transformador: libera oxitozina e serotonina, hormonas ligadas ao benestar, á confianza e á cohesión.

¿O mellor? Que os efectos no corpo e na mente son sempre de alta calidade, independientemente de que cantemos mal… Ou moi mal segundo o caso, con perdón das excepcións.

De todo elo, saúde, confianza e confraternidaede, pode presumir Aquí cántase, que o vindeiro 9 de agosto levará ás rúas algunhas das canción máis queridas da música popular de Galicia.

A Asociación Maravallada, organizadora deste canto colectivo, leva preparándose dende o pasado mes de maio. Os seus portavoces sinalan que “Os centros culturais do Burgo e O Gorgullón foron a sede dos ensaios abertos a todo o público que quixo participar. O mércores 31 de xullo farase o último ensaio xeral nas portas do centro cultural do Burgo para que non haxa problemas de aforo. Todas as persoas que desexen participar están convocadas ás 20.30 horas”.

A idea é ultimar un evento multitudinario que leva celebrándose dende o ano 2017 “cun éxito extraordinario, chegando a xuntar cerca do milleiro de persoas cantando de xeito colectivo”, indica a asociación cultural, que cada ano con Aquí Cántase aposta por recuperar, difundir e manter viva a música popular.

Como nas últimas edicións Anxo Xesteira, músico, técnico de son e compoñente, entre outras agrupacións, de Treixadura, Son de Seu ou Os Xeiteira, será o encargado de dirixir e amenizar co Grupo de Música Tradicional Maravallada, o Aquí Cántase.

Maravallada convida a todos e reitera que “para participar neste encontro non é preciso ter coñecementos de musica nin unha gran voz, so fai falta ter gana de gozar da música e desfrutar da magnifica experiencia de cantar xuntos”

O mesmo día 9 a Treboada do Baixo Miño percorrerá dende as 20 horas as rúas da cidade animando á xente a participar.

O encontro principiará ás 21 horas na praza de Curros Enriquez onde se farán entrega das letras para que ninguén quede sen cantar. Seguirá o percorrido pola praza do Teucro ás 21.45, praza Chariño (diante do Teatro Principal) ás 22.30 horas para rematar na monumental praza de Santa María até as 12 da noite.

Maravallada convida a todos a Aquí Cántase e reitera que "para participar neste encontro non é preciso ter coñecementos de musica nin unha gran voz, so fai falta ter gana de gozar da música e desfrutar da magnifica experiencia de cantar xuntos" para celebrar que arranca la semana grande.

