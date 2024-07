La hostelería se encomienda a agosto para remontar la temporada mientras cae el número de terrazas

La climatología no ha acompañado al turismo en el inicio de este verano en Pontevedra y el sector lo nota. Los hoteles de la comarca han constatado hasta un 50 por ciento de cancelaciones en las últimas semanas, mientras que los locales de hostelería constatan que sus terrazas no están tan ocupadas como otros años por estas fechas. De hecho, el número de veladores (terrazas de bar) no hace más que descender en la capital de las Rías Baixas en los últimos años. Lo demuestran los datos oficiales.

Según los datos que maneja el Concello de Pontevedra, el número de terrazas de bares venía creciendo paulatinamente en la ciudad hasta el cierre del sector impuesto por la pandemia sanitaria de 2019, mientras que, tras su reapertura, el número de veladores no ha hecho más que caer. Se entiende por “velador” toda mesa con cuatro o menos sillas instalados en terreno de uso público con finalidad lucrativa para el servicio de establecimientos de hostelería.

En 2022, cuando el Concello volvió a cobrar la tasa por veladores, tras dos años de cierre o gratuidad del impuesto (entre 2020 y 2021), se contabilizaban en la ciudad un total de 2.025 veladores, que generaban 326 recibos, por los que las arcas municipales recibían 218.774,51 euros.

En este 2024, el Concello pasa al cobro 257 recibos por un total de 1.589 veladores, por los que ingresa 171.551,19 euros, un 27,5% menos.

Caída progresiva

El descenso en todos los conceptos fue progresivo en los últimos años, cuando antes del cierre de la hostelería por pandemia de COVID no hizo más que crecer cada año. Así, en el año 2012 el Concello de Pontevedra pasaba al cobro 238 recibos por 1.649 veladores. Ingresaba por ellos 164.939,23 euros.

Los números, tanto en veladores, como en recibos, como en recaudación, fueron aumentando año a año, hasta 2019, momento en el que la hostelería se vio obligada a cerrar por las restriciones de seguridad sanitaria. Cuando pudo reabrir, no se pasó el cobro de esta tasa municipal para ayudar al sector a remontar la crisis que venía sufriendo. En aquel 2019 del COVID, la administración municipal contabilizaba 1.893 veladores en la ciudad, por los que pasaba al cobro 299 recibos que suponían unos ingresos de 204.378,55 euros.

Tras el regreso de la actividad económica, también en la hostelería, en 2022, el número no ha hecho más de decrecer en todos los conceptos por esta concesión del espacio público.

En todo caso, el gobierno local indica que esta caída en elnúmero de terrazas se debe también a una revisión masiva de los datos.

Categorías

Esta tasa se cobra atendiendo a dos categorías, motivadas por la situación más o menos céntrica de la calle en la que se encuentra el local.

En este 2024, en las calles consideradas de primera categoría, el número de mesas con 4 o menos sillas es de 1.550, que generan 248 recibos, por los que el Concello recauda 167.913,05 euros.

En las calles consideradas de segunda (en cuanto a la ubicación de los establecimientos), este año se computan 39 veladores de 4 o menos sillas, por los que el Concello pasa al cobro 9 recibos e ingresa 3.638,14 euros.

Una de las cuestiones más importantes de la instalación de veladores y terrazas en la vía pública es que significa un ingreso para las arcas municipales. En este punto, hay que destacar que las tarifas que se cobran a los establecimientos no han variado en los últimos nueve años, ya que la “Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la utilización privativa de terrenos de uso público con mesas y sillas con finalidad lucrativa” entró en vigor el 1 de enero de 2014, tras ser aprobada en el pleno municipal a finales de 2013 y una vez publicada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Según el texto, a exposición pública también en la sede electrónica del Concello de Pontevedra, se establece que por cada mesa con cuatro o menos sillas el importe anual a pagar será de 75,23 euros. En caso de que la mesa tenga cinco o más sillas, esta cantidad se incrementará un 50% por cada cuatro o menos sillas adicionales.

Hay que tener en cuenta también que cualquier mobiliario ubicado en dominio público municipal que preste el mismo servicio que una mesa se considerará velador: barriles, bancadas, etc.

Pero al margen de la caída en el número de terrazas, constatadas por los datos municipales, el sector percibe este verano un importante bajón de actividad, en cuanto a los resultados de la primera quincena de julio con respecto al mismo período de 2023. Además de menos ambiente en las terrazas, los hoteles han registrado cancelaciones en las últimas semanas, debido principalmente a las previsiones del tiempo.

La primera quincena de julio pasa factura al sector Las temperaturas, más bajas de lo habitual para la época año, y la excesiva pluviosidad registrada durante la primera quincena de julio han pasado factura al sector turístico, que reconoce una caída en la tasa de ocupación prevista para el inicio del verano, pero que confía en la “recuperación” a lo largo de los próximos meses, hasta superar incluso la cifra récord anual de siete millones de visitantes, alcanzada en 2023 en el conjunto de Galicia. Son varios los factores capaces de explicar que la afluencia de turistas a la comunidad y las tasas de ocupación registradas durante las primeras semanas de julio no hayan cumplido por el momento con las previsiones que se vaticinaban y que el sondeo realizado a comienzos de verano por el Clúster Turismo de Galicia situaba en niveles de “entre el 80 y el 90%”. De todos esos factores, reconocen sin embargo los líderes del sector, las condiciones atmosféricas se han erigido como la única variable decisiva. “El tema de la climatología es muy determinante en Galicia y para nosotros fue muy adversa, tanto en temperaturas como en humedad, por no hablar ya de la pluviosidad. Estas condiciones han afectado bastante”, sintetiza, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Galicia, Cheché Real, para quien el estado del tiempo, asegura, es el aspecto que más valoran los turistas a la hora de decidir “venir, no venir e incluso cancelar reservas”.

