Al rescate a golpe de domingo: “Con la ley de bienestar animal es aún peor, se abandona mucho”

Las personas que forman parte de las protectoras de animales y sus voluntarias están hechas de una madera especial. Para ellas un lunes no se diferencia de un domingo ni un festivo, porque en cualquier momento puede entrar una llamada de aviso y hay que estar listas para el rescate. Son los ángeles de los animales de la calle y están haciendo una labor que corresponde a las Administraciones públicas. ¿La nueva Ley de Protección y Bienestar Animal? Casi les da la risa cuando se le menciona, porque no ha logrado cambiar “nada de nada”. “Es más, creo que la cosa ahora aún es peor, porque están abandonando mucho antes de tener a los animales cuidados ni llevarlos al veterinario”, se lamenta Susana Boullosa, secretaria de la asociación Difusión Felina de Pontevedra, centrada en el rescate y cuidado de los gatos sin hogar.

Esta pontevedresa salió a todo correr de su casa este domingo por la mañana en dirección a una de las colonias de Pontevedra porque alguien había abandonado en ella a una gata que parió a cinco cachorros. Dos de ellos murieron en el momento y otro pocas horas después. Ahora los dos restantes están en manos de dos “expertas” alimentadoras de biberón, que luchan por sacarlos adelante.

“Los ayuntamientos tienen que ocuparse de esto. A través de la Policía Local tienen que atender las llamadas de aviso y llevar a los animales a un lugar seguro, porque es el gobierno local el que se tiene que hacer cargo y tener de mano unos veterinarios que atiendan estas emergencias”, explica la secretaria de Difusión Felina a FARO con uno de los pequeños gatitos entre sus manos.

Sin embargo, el proceso no se da así y desde este colectivo confirman que tanto la ciudadanía como ellas mismas nunca han recibido la asistencia del Concello de Pontevedra en este sentido, ni siquiera desde la entrada de la nueva le Ley de Protección y Bienestar Animal, y que si no fuese por las casas de acogida “los gatos no sobrevivirían o malvivirían”.

“Al final, tanto las alimentadoras de las colonias como los voluntarios y nosotros mismos corremos con los gastos de nuestro bolsillo, que no son pocos”, añade Susana Boullosa.

Tres de los cinco recién nacidos. / R.V.

Entre gatos adultos y bebés de camadas no deseadas y nacidas en la calle, Difusión Felina cuenta con entre 100 y 120 en acogida en domicilios, que se hacen cargo de ellos mientras no les sale una adopción. El esfuerzo es tanto “que muchas veces entra gente nueva en la asociación que sale corriendo a la semana, porque estamos siempre hasta arriba y psicológicamente es muy duro”.

Según Difusión Felina, en el municipio de Pontevedra hay alrededor de unas 200 colonias, o lo que es lo mismo, grupos de gatos que viven en un punto fijo en la calle. “Pero sabemos que hay muchísimas más, porque la gente nos llama y nos lo dice. Con que una persona deje una hembra abandonada sin esterilizar, ya hay colonia al poco tiempo”, apunta Susana Boullosa.

La secretaria de esta asociación sin ánimo de lucro explica que con el anterior gobierno bipartito de Pontevedra recibieron con el PSOE ayuda para la alimentación de estas colonias y una partida para poder castrar a las hembras. “Ahora nada de nada. No hay programa CES (capturar – esterilizar – soltar) y las colonias se descontrolan”, informa.

Recientemente, esta pontevedresa se acercó al propio alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, en un acto público para pedirle una reunión y ponerle al tanto de la situación por la que pasan las protectoras de la ciudad respecto a la cuestión felina, “ya que no solo nosotros nos estamos ocupando de los gatos, hay más asociaciones que lo hacen en Pontevedra”. Sin embargo, se le remitió a solicitar ese encuentro en Alcaldía del Concello y, tras varios intentos, Boullosa no ha recibido ninguna llamada de vuelta para citarla. “Al final, voy a tener que llevarles a estos bebés recogidos hoy a ver si ellos los pueden acoger en sus casas o en el Concello”, dice resignada, y entristecida, ante el mutismo del gobierno local.