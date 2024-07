Sin cita hasta agosto: salones de uñas al completo durante el verano

Es época de bodas, comuniones, viajes con amigos o familiares, conciertos y festivales. “O verán que non para” se suma a la creciente popularidad de la manicura permanente, extendiéndose la ola de calor —que Galicia ha conseguido sortear— a las agendas e los salones de uñas y manicura de Pontevedra. “Si no pides cita con dos o tres semanas de antelación, no hay manera de atenderte”, dice Yoana, de Mon Petit Atelier, mientras le lima las uñas a una clienta.

El de la calle Marqués de Riestra es uno de los salones especializados en manicura de pies y manos que hasta agosto ya no conceden cita para sus diseños. “El verano es siempre la mejor etapa para nosotros” continúa Yoana. El público fiel de este tipo de establecimientos, “ya la abandonan con la cita para la siguiente sesión, que suele ser para dentro de un mes”.

Las fiestas de A Peregrina son unode esos eventos que han agotado los espacios libres para Nail Bar, en la calle Michelena. Para ellos, agosto también está comenzando a llenarse y también están dando cita con vista a dos semanas.

Varias mujeres se hacen la manicura en Nail Bar. / RAFA VÁZQUEZ

Aunque el volumen de trabajo no sea igual de constante para todos los salones pontevedreses, la norma es que aumente considerablemente durante el periodo estival. Pero aunque la oferta se vaya llenando, la demanda continúa y peluquerías que tienen incorporado el servicio de las uñas de gel acogen también acogen el calor del esmaltado permanente. Peluquería Chus Doval es una de ellas, con las mañanas cubiertas. “Lo que valora más la gente ahora es el tiempo, así que mientras le haces al cliente unas mechas, a la vez le esmaltas las uñas de las manos o le arreglas las durezas de los pies”.

Justamente el tiempo, o la durabilidad, de ese tipo de manicura es la gran ventaja a la que se debe el apogeo del sector en los últimos años. Aunque la influencia de las redes sociales y de celebridades también ha sido crucial. “Muchos clientes vienen ya con la foto del diseño que quieren, que pueden ser de nuestras propias redes o de alguna influencer que a puesto de moda algún tipo de diseño en específico”, explica Yoana.

Paleta de colores para manicura y pedicura en la Peluquería Chus Doval. / RAFA VAZQUEZ

Una pausa en el Camiño para arreglarse los pies

Aunque el cliente típico de los salones de uñas en la ciudad son ponevedreses “fieles”, los peregrinos también se asoman al escaparate de algunos de estos establecimientos para intentar conseguir un masaje o arreglo de durezas para sus pies que han recorrido el Camiño Portugués. Así lo explica Chely desde Nails and Beauty, cuyas puertas también reciben todo tipo de turistas. En eso también coincide Belén, directora de Nail Bar: “nuestros clientes son principalmente de la ciudad de Pontevedra, pero también nos visitan muchas personas que viven fuera, como Madrid o México, y que pasan el verano en Pontevedra, o incluso peregrinos que preguntan para una pedicura”. Las cancelaciones a última hora son la suerte de algunos, cuando no el fin del verano.

Un sector en auge en los últimos años

El negocio de la manicura permanente ha generado un impacto económico significativo en el secor de la estética y de la belleza. Los centros de estética llegan a alcanzar una cifra de ingresos de 925 millones de euros. Según el Estudio Sectores de DBK, el sector ha crecido en torno a un 28% en el último ejercicio registrado, en 2021. En España existen actualmente más de 20.000 centros especializados en las uñas de ge, lo que ya muestra la creciente profesionalización del sector junto a la oferta de formación asociada.

Suscríbete para seguir leyendo