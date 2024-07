Cen anos dunha viaxe ao ceo e á terra de Galicia

O Pico Sacro é, e leva sendo dende tempos inmemoriais, un lugar de peregrinaxe para a xente da contorna. Protagonista dun senfín de lendas e contos populares protagonizados por personaxes do misticismo galego como os mouros e os trasnos.

Hai cen anos, por mor dunhas vacacións forzosas da actividade política e cultural importa pola ditadura de Primo de Rivera, Castelao tivo a oportunidade de realizar unha ansiada viaxe a este cumio, xunto cos seus amigos estradenses de El Emigrado, segundo narra nun o escritor e profesor de secundaria Xoán Carlos Garrido nun artigo escrito para a Asociación Cultural Vagalumes.

A expedición celebrouse no 1924 e o autor de Os dous de sempre estivo acompañado dos galeguistas Otero Abelleira e Manuel García Barros, que elaboraron un roteiro polo pico que ficaría consagrado nunha nova cita en xullo de 1926, ao redor do día da Patria Galega, na que chegaron ó Pico Sacro en peregrinación a Santiago dende Ourense Vicente Risco, Ramón Otero Pedrayo, Antón Sánchez e Xavier Prado Lameiro. En Silleda uníranselles Florentino Cuevillas e Alfonso V. Monjardín. Alí agardábanos varios membros do Seminario de Estudos Galegos, como Lois Tobío ou Martínez López, segundo consta no citado artigo.

“No 125 aniversario de Castelao, a Federación de Asociacións Culturais a través das entidades de Compostela (O Galo) e A Estrada (Vagalumes) recuperaron esta referencia da tradición cultural galega para fixar no calendario esta conmemoración todos os anos coa lectura do Alba de Gloria no que se fai mención expresa deste lugar”, narra Garrido.

Agora, cómprense cen anos dende esa primeira visita ao Pico Sacro do grupo de intelectuais galegos e para celebralo, A Asociación Cultural Vagalumes de A Estrada, xunto coa Asociación Cultural O Galo de Santiago de Compostela, danse cita neste cumio hoxe ás 12.00 horas para levar a cabo unha nova lectura de Alba de Gloria, un texto “no que se fai mención expresa deste lugar e que nos achega memoria e verdade fronte a un contexto como o do exilio e a represión franquista no que foi escrito”, citando ao escrito do profesor e escritor estradense. Ademais, tamén se visitará a illa de San Simón para render homenaxe ás vítimas do réxime que alí faleceron e sufriron a violencia da ditadura.

Por outra banda, cabe destacar que a viaxe do ano 25 foi narrada por Ken Keirades –pseudónimo de Manuel García Barros– en varias publicacións, como Vida Gallega. Este autor do Rexurdimento galego revive na súa Lembranza do Pico Sacro “días risoños e inda esperanzados”, cando a represión que sufría con Primo de Rivera non tan dura como se volvería despois a do franquismo.

Na súa disertación sobre esta excursión de Castelao e compañía, Garrido remata expoñendo: “O Pico Sacro representaba un refuxio para os nacionalistas galegos de entón. Mentres outros querían facer desaparecer Galiza, eles ían palpar un chan que os conectaba con séculos de existencia desta Terra e deste pobo, un lugar físico que por enriba das situacións conxunturais se mantivo ergueito dando conta dun país obxectivo que ía alén da vontade de homes que pretendían crear unha realidade imperial uniforme e totalitaria para afogar a diversidade”.