La Romaría de Santa Mariña do Seixo comienza este viernes con verbena y continúa mañana con procesión

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, y miembros de la Asociación Porta do Alén do Seixo presentaron los actos con motivo de la Romería de Santa Mariña do Seixo, que tendrá lugar hoy y mañana, sábado. El programa festivo comienza este viernes por la noche con una verbena a cargo del Dj Jony Maez y mañana, la jornada comenzará a las 13.00 horas con la celebración de una misa solemne, seguida de procesión que estará amenizada por el grupo de gaitas Foula de Tenorio. También habrá pulpeiro, filloas y un hinchable acuático para los más pequeños. Por la noche habrá verbena.