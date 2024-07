“Tenemos público que espera las Jornadas de Egiptología como la Feira Franca”

El Edificio Castelao acoge desde ayer las Xornadas de Exiptoloxía, que protagonizan los egiptólogos Teresa Bedman y Francisco Martín-Valentín, científicos del Instituto de Estudios del Antiguo Egipto y codirectores en Luxor de la Misión Arqueológica Española Proyecto Visir Amen-Hotep Huy.

–Las jornadas cumplen diez años ¿qué balance hace de esta actividad?

–He estado recordando anécdotas con compañeros del Museo de Pontevedra de cuando se hizo aquí la primera exposición de egiptología que ha tenido Galicia, y que la hicimos aquí en 2014. Y la verdad es que el balance no puede ser más positivo, porque es una actividad con la que levamos desde hace una década y aquí tenemos un público fiel que viene todos los veranos. Desde el mes de abril me escriben preguntando si las vamos a hacer, es un público que le gusta mucho el tema de Egipto y que desde aquella exposición y de las conferencias que hacemos aquí todos los años le ha picado la curiosidad, ha viajado a Egipto y que todos los años esperan las Jornadas de Egiptología como la Feira Franca, algo ya metido dentro de la propia ciudad.

–¿Qué temas se tratan en esta edición 2024?

–Son dos temas muy interesantes, los dos tienen su público. Uno es el tema de la mujer, dadas las características de la mujer egipcia, que dentro del mundo antiguo fueron unas mujeres con muchas prerrogativas, que las mujeres actuales no tienen, las egipcias de ahora ya quisieran ser como la mujer del Antiguo Egipto. Pero en concreto voy a abordar toda la fase previa al mundo de Amarna. Y mañana (por hoy) el doctor Francisco Martín-Valentín hará un balance de la última campaña de excavación, que acabó en diciembre de 2023, y como desde hace diez años iremos contando poco a poco lo que hemos ido avanzando tanto arqueológicamente como en restauración.

–¿Qué es el mundo de Amarna?

–Es el momento en el que el faraón Amenhotep IV cambia su nombre al de Akenatón y cambia incluso la religión, que pasa a ser monoteísta. Y ahí las mujeres de la familia real, la abuela, su madre, su propia esposa y sus hijas tienen una participación muy alta en ese cambio sociopolítico que se en Egipto en ese momento. Y hay personajes como pueden ser Nefertiti o la reina Tiy, que tienen un papel muy importante en ese cambio social y religioso y de las que vamos a hablar.

–¿Cómo eran las mujeres en el Antiguo Egipto?

–¿Aparte de guapísimas? (risas)

–Además de bellezas legendarias

–Con lo que nos ha costado a nosotras alcanzar cotas del nivel social que ahora tenemos parece mentira pero la mujer egipcia ya las tenía. Por ejemplo podría divorciarse, testar, desheredar a sus hijos y testar a favor de un vecino que la había cuidado. Ella tenía su propia hacienda, es decir llevaba al matrimonio una serie de activos que después si se divorciaba se pactaba y decidía con qué se quedaba cada uno. Fíjese hasta qué punto tuvieron las mujeres una preeminencia en este sentido que en la época tolemaica, ya cuando Egipto llega al mundo griego, tienen que hacer incluso una serie de arreglos y de compromisos porque a los hombres los llevan hasta el punto de que los dejan sin nada y la administración tiene que intervenir a favor de los hombres porque hay una especie de abuso del poder de las mujeres -fíjese cómo ha cambiado el mundo- para que no les dejasen en calzoncillos prácticamente.

–¿Eran libres para casarse?

–Si, libres de casarse con quien quisieran. Y además no hay muchas mujeres que tengamos con trabajos como administradoras o doctoras, pero hay casos. Es que la sociedad egipcia hay que entenderla como una dualidad: había hombres y tenía que haber mujeres, había días y había noches. El egipcio, fíjese que sociedad tan avanzada, no pensaba que fuese mejor que un animal de la ribera del río. Ellos formaban parte de un cosmos y eran imprescindibles en la sociedad en la que habían nacido, por eso había hombres y mujeres y el hombre iba a la guerra pero tenemos también mujeres muy importantes, como la reina Ahhotep, que se puso al frente de las tropas cuando su marido y su padre habían fallecido. Tenía un hijo pequeño, menor de edad, y se pone al frente de las tropas para luchar contra el invasor, los hicsos, que habían invadido Egipto. La mujer era una parte más de la sociedad egipcia, ni más ni menos, eran un punto importantísimo. Y además la maternidad estaba muy bien acogida, el dar la vida era algo como muy mágico, por así decirlo. Por ejemplo en el mundo religioso tenemos muchas más diosas que dioses, el mundo femenino estaba muy arraigado en la sociedad egipcia y tenía una altísima consideración. De ahí que cuando uno estudia Grecia o Roma vemos que las mujeres son simples muebles, mientras que en Egipto no, eran de ordeno y mando.

–El Instituto de Estudios del Antiguo Egipto lleva a cabo una intensa investigación desde hace décadas ¿cómo es su trabajo y cuáles han sido los últimos hallazgos?

–Llevo 25 años trabajando en Egipto, primero desde 1998, que fue la primera investigación, hasta el año 2000, en el Proyecto Sen en Mut, financiado por el Ministerio de Cultura de España, y cuando lo acabamos Egipto nos dio otro, que es en el que estamos actualmente y que es el Proyecto Visir Amen-Hotep Huy. Ahí es donde llevamos trabajando desde 2009 hasta la actualidad y empezamos a excavar la tumba de este visir, que es como un primer ministro, un hombre con bastante poder. La tumba tiene como más de 1.000 metros, entre tumba, el corredor y un patio, y curiosamente este hombre estuvo en el cambio social y religioso del que hablábamos al monoteísmo, y precisamente como era un hombre de Amón sufrió persecución. Cuando vuelven otra vez las antiguas costumbres después de 17 años, regresan todos los dioses y lo que quería el pueblo, el sitio se considera sagrado, y por eso empieza a enterrarse gente de alto nivel dentro de lo que es el pasillo y el patio del visir. Eso es lo que hemos encontrado nosotros.

–¿Cuántas tumbas han localizado?

–Hasta once tumbas sin excavar, dos de ellas estaban intactas, con su ajuar funerario, con sus sarcófagos y sus momias, y ahora mismo se encuentran en el Museo Arqueológico de Luxor. Han sido restauradas y están expuestas. Y nuestro trabajo, después de tanto tiempo, incluye una parte de restauración, que estamos recuperando el interior de la tumba del visir con las columnas, y a mayores todo lo que estamos encontrando después de amuletos, de objetos como estatuas, cajas… El año pasado encontramos una caja funeraria que corresponde a una mujer, cosa bastante inédita, con su nombre, con su título.. Hemos encontrado cientos de objetos de ella, algo muy curioso.

–Es una apasionada de su trabajo

–Es la pasión de mi vida y tengo la suerte de trabajar en Egipto, así que a mi no me puede tocar la lotería porque ya me tocó (risas).

