El TSXG ratifica la absolución de un entrenador de baloncesto acusado de agresión sexual a menores

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado la absolución de un entrenador de baloncesto acusado de agredir sexualmente a dos menores al entender que las relaciones fueron consentidas, así como de abuso sexual a una tercera por falta de prueba de los hechos. Él ya había cumplido la mayoría de edad en los dos primeros casos y tenía al menos 20 años en el tercero. Ellas tenían entre 13 y 16 años.

La sentencia del TSXG, del 15 de julio de 2024, a la que ha tenido acceso FARO, desestima los recursos de apelación interpuestos por las acusaciones particulares tras el dictamen de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra del 4 de abril de este mismo año, en la que el joven fue absuelto previamente. Aún así, cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Las dos jóvenes eran jugadoras de un club de baloncesto del que el hombre formó parte entre 2012 y 2016, primero como jugador juvenil y después como segundo entrenador. Además, también estaba acusado de abusar de una tercera menor a la que daba clases de guitarra, en el mismo período de tiempo.

Por todo ello, la Fiscalía pedía una pena de 21 años y 8 meses de prisión, “una de las más elevadas por este tipo de delitos”, en palabras del abogado de la defensa, Celso Alexandre Delgado Rodríguez, del despacho Delgado Arce Abogados de Ourense. Tras la sentencia de la Audiencia Provincial, las jóvenes presentaron recurso, pero el Fiscal no. Ayer mismo el letrado recibió la sentencia del TSXG, que confirma la de la Audiencia de Pontevedra, es decir, la absolución.

“Me gustaría resaltar la inocencia y la bonhomía de mi cliente, que ha sido un juicio con todas las ganarías después de una larga instrucción (desde el año 2019) y que la sentencia dictada por el TSXG es una resolución justa, como lo fue la confirmada dictada por la Audiencia Provincial de Pontevedra, siendo que seis magistrados profesionales (las máximas autoridades judiciales de Pontevedra y de Galicia) han visto este asunto en ambas instancias y con total a garantía para las partes”, resume el letrado.

Destaca que la clave de la defensa ha sido “el trabajo realizado en instrucción y en la vista ante la Audiencia”. “Defender la verdad y desmontar los argumentos de las acusaciones”, indica Delgado Rodríguez. En este sentido, asegura que la Fiscalía es “una parte más del proceso” y “lógicamente, no ha podido probar sus acusaciones prevaleciendo tras la práctica de la prueba la presunción de inocencia”. Es más, añade que “no presentaron recurso, solamente se adhirieron al de las acusaciones”.

“Queda claro que no se ha probado que las relaciones fueran no consentidas, que fueran forzadas y que existiese prevalimiento como indicaban las acusaciones”, subraya el abogado, que, por otro lado, informa de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza da cuenta de la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la revocación de las Sentencias absolutorias y da cuenta de que “la sentencia de la Audiencia Provincial cumple sobradamente los estándares de motivación y no causa indefensión a la parte apelante”.