Teresa Fernández-Valdés: “Ser pregonera de tu tierra es un poco devolver todo el amor”

El pregón de las Festas da Peregrina 2024 ya tiene rostro y voz: el de la productora y guionista pontevedresa Teresa Fernández-Valdés.

“Me hace muchísima ilusión. Estoy feliz de estar acompañada de nuestro señor alcalde y recibir esta llamada siempre impone mucho. Ser pregonera de tu tierra es un poco devolver todo el amor y el cariño que has recibido siempre. A veces las palabras se quedan cortas y este es el gran reto ahora: encontrar las palabras para poder describir mi amor hacia Pontevedra y mi gratitud por haber sido elegida pregonera”. Estas fueron sus primeras palabras en el acto que tuvo lugar ayer en el Concello en el que fue presentada como pregonera para las fiestas más importantes de la Boa Vila y en el que estuvo acompañada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el concelleiro de Cultura e Festas, Demetrio Gómez.

El secreto se ha guardado hasta el último momento y tras la presentación ya solo queda aguardar al próximo 10 de agosto, a las 12 horas, cuando saldrá al balcón de la histórica Casa Consistorial en la Praza de España para dirigirse a todos los pontevedreses con el pistoletazo oficial que dará inicio a once días de diversión en la ciudad.

Teresa Fernández-Valdés (Pontevedra, 1980) acaba de crear una nueva productora, “Te espero en Marte”, tras más de 15 años en “Bambú Producciones”, que fundó junto a Ramón Campos, y de la que han salido numerosas exitosas creaciones como “El caso Asunta”, “La promesa”, “Fariña”, “Las chicas del cable”, “Nacho”, “Fraga y Fidel. Sin embargo”... y “Un asunto privado”, rodada en Pontevedra en plena pandemia del coronavirus.

Reconoció que las fiestas de A Peregrina son “una cita obligada para mí” y que siempre procura encontrarse en la ciudad durante estas fechas, así como durante la Navidad. “Mi profesión me ha empujado a vivir fuera de Pontevedra, pero me he criado aquí y todo lo que soy se proyectó desde aquí, mi familia sigue arraigada a Pontevedra”, afirmó.

“Estoy feliz de venir a celebrar las fiestas con vosotros, porque lo que más me gusta es celebrar, celebrar y celebrar. Espero honrar a las fiestas y hacerlas crecer también”, dijo.

Recordó que Pontevedra “fue refugio durante la pandemia de una de nuestras producciones, Un asunto privado; aquí vinimos a rodar con Jean Reno y Aura Garrido. Pontevedra nos trató como un hogar, que es lo que yo recibo siempre de mi tierra, y no solo para mí, sino para todos los que venían conmigo”. “A veces una se siente embajadora y yo quería que viesen la gente tan abierta y cariñosa que somos y así se nos recibió”, confesó.

Teresa Fernández-Valdés con el alcalde y el concelleiro de Festas. / RAFA VAZQUEZ

Satisfacción del Concello

Tanto el alcalde de Pontevedra como el concelleiro de Festas no ocultaron su satisfacción por la elección de la persona que asumirá la responsabilidad de ofrecer el pregón de las fiestas locales.

“Creo que elegimos bien. Buscamos siempre una persona que tenga el merecimiento y que sea una persona destacada por su actividad, en este caso empresarial y con un éxito espectacular, lo que nos llega de orgullo”, destacó Miguel Anxo Fernández Lores.

Fue el propio regidor municipal el que contactó con la ya ahora pregonera, primero con un mensaje y después a través de una llamada telefónica.

“No me lo esperaba. Pensé que no me podía estar pasando. Le advertí de que soy una mujer de espectáculo, pero él me invitó a ser yo misma”, indicó ella, que prometió hacer un pregón en gallego, “aunque no es mi fuerte porque hace veinte años que no lo practico, quiero honrar con mi propia lengua, que me hace muy feliz, tenerla y presumir de ella”.

Asimismo, reconoció que intentará centrar su discurso en su vida en la ciudad. “Me sale hablar un poco de la juventud, por varios motivos, porque cuando pienso en Pontevedra pienso en mí y en mi juventud y porque hoy me siento más joven que nunca. Hay algo que hablar y reflexionar sobre el paso del tiempo, que de alguna manera te lleva a sentirte joven otra vez cuando estás en un momento equilibrado y bonito de tu vida. Espero rescatar miles de recuerdos y todos los que voy generando”, avanzó la guionista, que ya confirmó al alcalde su asistencia a la cena de Amigos de Pontevedra, del viernes anterior al pregón.

Por segundo año consecutivo, tras un largo parón debido al cierre y obras del edificio, la lectura del discurso tendrá lugar en el balcón de la Casa Consistorial de la Praza de España. A Su fin se celebrará una pequeña recepción en el Teatro Principal, donde Teresa Fernández-Valdés firmará los textos del pregón a todas aquellas personas que deseen guardarlos como recuerdo de un momento especial.