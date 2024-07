“En Pontevedra cuento con un número de partidarios muy grande”

Torero revelación durante la temporada 2022, Tomás Rufo regresa como cabeza de cartel el 11 de agosto a la feria taurina de A Peregrina de Pontevedra, que contará además este año con con dos corridas de toros protagonizadas por Talavante, Juan Ortega y Roca Rey, el 10 de agosto; y Morante de la Puebla y Daniel Luque el 11 de agosto. Desde el otro lado de una llamada telefónica, repasa su recorrido más reciente, su acogida en la Boa Vila —que posee la única plaza de toros de toda Galicia—y la situación actual del mundo taurino.

–¿Cómo está siendo la temporada?

–Muy bonita. Están pasando cosas muy importantes, pero todavía estamos en medio de ellas y quedan compromisos muy buenos, como el de Pontevedra, que es una de las citas más importantes de mi temporada.

–Así es que volverá este agosto a la Plaza de Pontevedra durante las fiestas de A Peregrina, ¿qué le supone esta plaza?

–Estoy muy contento por regresar. Afortunadamente cuento con un número de partidarios muy grande allí, así que me siento muy querido. Lo he comprobado cuando he estado allí en mi viaje de ocio, a presentar la feria o cuando soltaron unos novillos. Tengo muchas ganas de que llegue ya la fecha para estar allí con todos ellos.

–¿Siente mucha afición aquí en Pontevedra?

–La verdad es que sí. [Posee una plaza que] tiene mucho mérito, primero porque es la única plaza que hay en Galicia y luego también porque ves la afición que hay en las peñas, toda la dedicación que hay detrás y, sobre todo, esas entradas tan buenas que hay a los toros, que se ven en pocos sitios. Eso es que a nivel empresarial se están haciendo las cosas bien. La gente tiene muchas ganas de toros. Es una feria que tiene mucha salud y ojalá dure así mucho tiempo.

–Dice que la gente tiene ganas de toros, pero cada año se registra una menor asistencia a nivel nacional a este tipo de festejos, minoritarios en Galicia. En toda la comunidad queda el resquicio de la plaza de Pontevedra y se esperaría un aforo completo por ello. Pero plataformas como Galicia, Mellor Sen Touradas señalan que casi nunca se llega a completar el aforo. Otras fuentes que señalan que solo se llega a la mitad o al tercio del aforo en la plazo, por lo menos en los útlimos años.

–Yo lo que veo, por lo menos en las tardes en las que he estado es que ha ido muchísima gente a ver los toros. Y cada vez hay más afición, aunque se le ponga muchas trabas.

–¿Qué clase de trabas?

–Pues hay a lo mejor hay algún número de antitaurinos en esta ciudad o ciertos partidos políticos que no están a favor de las corridas de toros. Aún así la gente tiene ganas de toros. Por eso creo que no se puede perder esta feria que ha sobrevivido tanto tiempo allí.

–¿Cómo ve el mundo del toreo actualmente? ¿En un sector minoritario?

–Ahora lo veo con mucha salud. Está yendo mucha gente joven a los toros, se están dando muchísimos festejos y, como hemos podido ver, este mismo año no debemos sentirnos más para atrás en Madrid, Sevilla, Pamplona, etc. Está habiendo muchísimas tardes de novilletes y creo que estamos pasando por un buen momento ahora mismo.

“No debería haber límite de edad en una corrida de toros”

Una de las últimas becerradas celebradas en la Boa Vila este año se celebró con polémica. La plataforma Galicia, Mellor Sen Touradas denunció la supuesta entrada de menores al festejo, lo que incumpliría, así, la Ley de Espéctaculos Públicos. La queja se ha trasladado a la Valedora do Pobo y Podemos trasladó esta situación al Congreso. En su momento, la ONU también recomendó a España una revisión de su normativa para impedir el acceso a personas menores de edad a este tipo de eventos, tanto participantes directos, como alumnos de las escuelas taurinas.

–¿Cómo definiría su toreo?

–Un concepto clásico que ya está muy marcado en mí. La gente cuando va a verme a la plaza de toros es lo que espera. Mi objetivo es llegar a ser figura del toreo. Creo que estamos en el camino y estamos consiguiendo cosas muy importantes durante estos tres años que llevo de alternativa. Llevo muy poco tiempo, pero bueno, esto es una carrera de fondo y estoy seguro de que lo vamos a conseguir.

–¿Alguna vez le ha dado pena un toro?

Como tal, no. Al final nosotros somos matadores de toros. Sí es cierto que a lo mejor tú crees que ese toro se merece que vuelva al campo para ser semental. Pero al final nosotros somos matadores de toros y es a lo que nos dedicamos. Desde luego que el respeto y el cariño que tenemos y hacia estos animales no lo tiene nadie.

–Se está estudiando la entrada de menores a una becerrada en Pontevedra, incumpliéndose así la ley de espectáculos. ¿Qué opinión le trae?

No lo entiendo. Yo creo que no tiene que haber ningún límite de edad para que un niño vea una corrida de toros. Al final yo hablo por mí mismo, yo me he hecho aficionado a los toros porque de pequeño he ido a verlos con mis padres. Entonces no entiendo bien por qué poner un límite de edad para ir a ver a los toros y por qué no poner un límite de edad a un partido de fútbol. Al final en un partido de fútbol también pueden escuchar los niños unos insultos o pueden escuchar, o pueden ver una pelea o cualquier cosa. Yo dejaría ese límite de edad fuera y que cada uno acude a una corrida de toros cuando le apetezca o cuando quiera.

–A lo mejor debido al índice de violencia intrínseco a este tipo de festejos.

–No veo violencia. No creo que sea un espectáculo violento ni nada por el estilo, yo creo que ahí estamos completamente confundidos.

