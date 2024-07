O Concello de Poio homenaxeará a tres entidades o vindeiro 25 no Día de Galicia

O Concello de Poio conmemorará o Día de Galicia no Pereiro, o vindeiro día 25 de xullo, cun acto institucional no que tamén se fará un recoñecemento a tres entidades vencelladas ao mundo da cultura: o Ateneo Corredora, Vides Novas e a Escola de Acordeóns de Campelo.

Seguindo cos cambios introducidos o ano pasado, o lugar escollido nesta ocasión é O Pereiro, para deste xeito “dar protagonismo ás zonas máis rurais do municipio” no Día da Patria, suliña a organización. O acto comezara ás 12 horas, e incluirá, ademais, as actuacións musicais de Vides Novas e da Asociación de Acordeóns de Campelo.

Tamén se repartirán bandeiras e agasallo conmemorativo ás novas entidades inscritas no rexistro municipal de asociacións, así como ás persoas que o solicitaron previamente no enderezo electrónico cultura@concellopoio.gal.

Como principal novidade este ano, segundo explica o alcalde, Ángel Moldes, inclúese a primeira homenaxe do Concello de Poio a persoeiros e entidades, un recoñecemento á traxectoria e entrega de premios á Entidade Cultural, que recaerá no Ateneo Corredoira de Combarro, á Música Tradicional, modalidade na que será destacada, Vides Novas, e á Música Popular, que correspoinde á Escola de Acordeóns de Campelo.

A intención é, engade, recoñecer cada 25 de xullo a labor de diferentes entidades e persoas. “A pesar da importante actividade e tecido asociativo que hai no noso municipio, Poio nunha recoñeceu nin fixo unha mención especial a todas esas entidades que traballan en prol da tradición e identidade galegas”, subliña.

Por iso, entende que é momento de “facer xustiza e cumprir tamén con todas esas persoas, que de xeito totalmente desinteresado contribúen a promover, difundir e conservar a nosa cultura e encher de vida o noso concello”.

A entrega destes premios estará acompañada da exposición “Son Poio, Son cultural local”, unha mostra fotográfica, con imaxes da traxectoria e actividade dos premiados.

O Ateneo Corredoira de Combarro é unha asociación cultural de referencia, lembra o Concello. Na actualidade mantén activo un servizo de Biblioteca e Sala de Lectura e traballa intensamente na recuperación de Festas Tradicionais (Magosto, Entroido…) e na programación anual da Semana Cultural de Combarro que se celebra en agosto.

Pola súa banda, a Agrupación folclórica Vides Novas participa na recuperación das tradicións galegas. Comezou impartindo clases de pandeireta, gaita e baile tradicional e continuou formando diversos grupos e artistas que con pasarrúas e animación (banda de gaitas, batukada…) desenvolven a súa actividade principalmente nas festas patronais e outras actividades de carácter cultural.

A Escola de Acordeóns de Campelo está composta por 15 compoñentes que interpretan cancións do repertorio tradicional popular (pasadobres, xotas, muiñeiras,..), de maneira participativa co público asistente. A súa actividade céntrase na formación (clases de acordeón para persoas adultos e cativada) e na participación en eventos culturais locais e comarcais (Teatro Principal de Pontevedra..) e incluso noutras cidades fóra de Galicia (Burgos..) con concertos didácticos para a cativada.

Pola súa parte, o Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Poio organiza a nivel comarcal un acto polo Día da Patria. Celebrarase hoxe ás 20.30 horas nos xardíns Rosalía de Castro, xunto ao Casal de Ferreirós.

O acto contará coas intervencións de: Irea Ferreiro, militante de Galiza Nova, e Guillerme Vázquez, ex voceiro acional do BNG.