O BNG de Marín celebra o Día da Patria cun acto público na Praza da Veiguiña

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Marín, con motivo do Día da Patria Galega, organizará un acto conmemorativo no municipio para homenaxear esta data. O evento terá lugar o sábado 20 de xullo ás 20.30 horas na Praza da Veiguiña, xunto ao local do BNG. O acto contará coa participación destacada do deputado nacionalista no Congreso, Néstor Rego, e da voceira municipal do BNG en Marín, Lucía Santos.

Ademais, o evento contará coa música en directo do artista Andrés Pena, garantindo así un ambiente festivo e de celebración para todas as persoas asistentes.

“O Día da Patria Galega é unha ocasión para reflexionar sobre a nosa identidade e o noso futuro como nación. A nosa forza é imparábel, e eventos coma este son fundamentais para unirnos e seguir traballando xuntas por un futuro mellor”, destacou o Consello Local do Bloque Nacionalista Galego.

O BNG de Marín anima a toda a veciñanza a participar neste acto, reafirmando o seu compromiso coa cultura galega. “A participación cidadá é esencial para continuar construíndo unha Galiza forte e próspera”, sinala.