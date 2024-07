Teresa Fernández-Valdés, pregonera de las Festas da Peregrina 2024

"Me hace muchísima ilusión. Estoy feliz de estar acompañada de nuestro señor alcalde y recibir esta llamada siempre impone mucho. Ser pregonera de tu tierra es un poco devolver todo el amor y el cariño que has recibido siempre. A veces las palabras se quedan cortas y este es el gran reto ahora: encontrar las palabras para poder describir mi amor hacia Pontevedra y mi gratitud por haber sido elegida pregonera". Estas han sido las primeras palabras de la productora de cine pontevedresa Teresa Fernández-Valdés, que hoy ha sido presentada como pregonera de las Festas da Peregrina 2024 en un acto en el Concello en el que estuvo acompañada por el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, y el concelleiro de Cultura e Festas, Demetrio Gómez.

El secreto se ha guardado hasta el último momento y tras la presentación ya solo queda aguardar al próximo 10 de agosto, a las 12 horas, cuando saldrá al balcón de la histórica Casa Consistorial en la Praza de España para dirigirse a todos los pontevedreses y dar por comenzadas las fiestas más importantes de la ciudad.

Teresa Fernández-Valdés (Pontevedra, 1980) acaba de fundar una nueva productora, "Te espero en Marte" tras más de 15 años en "Bambú Producciones", que fundó junto a Ramón Campos, y de la que han salido exitosas creaciones como "El caso Asunta", "La promesa", "Fariña", "Las chicas del cable", "Nacho", "Fraga y Fidel. Sin embargo"... y "Un asunto privado", rodada en Pontevedra en plena pandemia del coronavirus.

Reconoció que las fiestas de A Peregrina son "una cita obligada para mí" y que siempre procura encontrarse en la ciudad durante estas fechas, así como durante la Navidad. "Mi profesión me ha empujado a vivir fuera de Pontevedra, pero me he criado aquí y todo lo que soy se proyectó desde aquí, mi familia sigue arraigada a Pontevedra", afirmó.

"Estoy feliz de venir a celebrar las fiestas con vosotros, porque lo que más me gusta es celebrar, celebrar y celebrar. Espero honrar a las fiestas y hacerlas crecer también", dijo.

Recordó que Pontevedra "fue refugio durante la pandemia de una de nuestras producciones, Un asunto privado; aquí vinimos a rodar con Jean Reno y Aura Garrido. Pontevedra nos trató como un hogar, que es lo que yo recibo siempre de mi tierra, y no solo para mí, sino para todos los que venían conmigo". "A veces una se siente embajadora y yo quería que viesen la gente tan abierta y cariñosa que somos y así se nos recibió", confesó.