Sanidade detectó fallos en la calidad del agua de doce áreas de baño de la comarca tras realizar 220 controles

El mes de julio no se ha caracterizado, hasta el momento, por su climatología veraniega, después de varias jornadas lluviosas y unas temperaturas más primaverales que estivales. Aún así, las playas, tanto marítimas como fluviales, son uno de puntos con más afluencia de visitantes, y desde finales de mayo, la Consellería de Sanidade tiene en marcha su habitual campaña de control de la calidad de las aguas de baño.

Los resultados provisionales hasta el pasado 10 de julio ponen de manifiesto que este año se ha detectado ya un significativo número de focos de contaminación, si bien en su mayor parte aparecieron al inicio del programa y se fueron corrigiendo después. Los técnicos de Saúde Pública ha realizado ya más de 220 análisis en 52 playas de la comarca y en el 5% de los casos se detectaron anomalías por exceso de elementos contaminantes. Estos episodios se han registrado en doce zonas de baño, la mitad de ellas en playas fluviales: Carballedo, Pozo Negro, Xesteiras y Cabanelas en Cerdedo-Cotobade; el río Verdugo en A Lama; y A Calzada en Ponte Caldelas. Todos estos casos se concentraron en un solo día, el 24 de junio, lo que hace pensar en algún episodio común pero localizado. No volvieron a detectarse problemas.

Las otras seis playas con fallos en la calidad de sus aguas se localizan en Marín, Poio y Sanxenxo. En el primer municipio, fue una sucesión de análisis con resultado anómalo en O Santo, del 7 al 20 de mayo, donde hubo que realizar nueve controles hasta certificar que el fallo estaba subsanado. En las otras cuatro playas marinenses no se detectó contaminación. En Poio hubo problemas tres veces en Campelo, el último el pasado 3 de julio, y una vez en Padrón, pero ya en mayo. Las otras doce áreas del municipio están limpias. En Sanxenxo se desaconsejó el baño, a lo largo de junio, en Areas Gordas, Carabuxeira y Foxos. No volvió a haber problemas desde entonces, como tampoco en las 18 áreas restantes del municipio

Las tres playas de Vilaboa –Deilán, Areeiro y Forno do Cal– no han registrado anomalías, como tampoco las dos de Pontevedra, el Lérez y Ponte Sampaio. En el caso del Lérez, sus aguas han aprobado hasta el momento sus cuatro análisis ya realizados pese a que arrastra desde el pasado año la calificación de “insuficiente”.

La temporada de baño ya está en marcha.

Los controles comenzaron a finales de mayo y se intensificaron en junio a lo largo de las 53 playas, marítimas y fluviales, catalogadas.

La Dirección Xeral de Saúde Pública, que se encarga de estos muestreos, tiene catalogadas en la comarca un total de 53 zonas de baño, si bien los arenales son bastantes más. Y en la inmensa mayoría de ellos, la calidad de las aguas es “excelente”. Así se constata en el informe que cada año elabora la consellería y que certifica el estado de cada arenal en función de los resultados del ejercicio previo e incluso anteriores. De esas 53 zonas de baño (siete de ellas fluviales), 46 logran la máxima nota en la calidad de sus aguas. Son casi nueve de cada diez.

Unos resultados que marcarán la catalogación del próximo año

El balance de los análisis de este año sirve de base para la asignación de notas en 2025, por lo que no influye en la catalogación actual, salvo que se den persistentes casos de contaminación. Así tan solo tres playas iniciaron la temporada con una calificación negativa. La de Nanín, en Sanxenxo, cuelga un verano más el cartel de prohibición expresa del baño, un aviso que ya se extiende desde hace tiempo pese a que el Concello trata de mejorar sus aguas. También en Sanxenxo, la playa de A Carabuxeira tiene una calidad “insuficiente”. No se prohibe el baño pero se recomienda no hacerlo. Lo mismo ocurre con la del Lérez, en Pontevedra, que suspende por segundo año consecutivo pese a que el pasado año no tuvo episodios de este tipo y hasta ahora tampoco se registra contaminación. Otras cuatro alcanzan el nivel de calidad “buena”. Se trata de la de Pozo Negro, en el río Almofrei de Cerdedo-Cotobade, la de Loira en Marín, y las de Padrón y Raxó en Poio. El censo de aguas de baño de este año establece análisis en 52 playas (Nanín no entra en este apartado), 21 de ellas en Sanxenxo, otras 14 en Poio, cinco en Marín, otras cinco en Cerdedo-Cotobade, tres en Vilaboa, dos en Pontevedra, una en A Lama y otra en Ponte Caldelas. Para obtener los resultados de la calidad de las aguas, la Consellería de Sanidade realiza muestreos cada 15 días con un mínimo de diez al año. El agua es analizada en el Laboratorio de Saúde Pública de Galicia en busca especialmente de dos parámetros microbiológicos que son los estreptococos y las E-coli.

