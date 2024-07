La falta de personal deja a los concellos sin cuadrillas de refuerzo antiincendios

Aunque las competencias de la lucha contra los incendios forestales en Galicia son de la Xunta, hasta hace unos años muchos concellos de la comarca de Pontevedra contrataban sus propias cuadrillas, en convenio con la Consellería de Medio Rural, para colaborar tanto en las labores de prevención, como en el control de posibles focos que afectasen a grandes hectáreas de terreno. Sin embargo, la dificultad para encontrar personal ha hecho que este verano solo Poio y Cuntis mantengan esta figura de refuerzo.

Concellos como los de Caldas, Barro, Portas, A Lama, Cerdedo-Cotobade y Campo Lameiro, entre otros, asumían este refuerzo de la planificación autonómica al tener un mayor conocimiento del terreno y, sobre todo, al estar más cerca de los lugares de riesgo, ofreciendo una labor de prevención muy importante, especialmente en cuanto a desbroces, pero también, en caso de incendio, realizando trabajos de contención de las llamas durante el tiempo que tardase en intervenir Medio Rural.

El caso de Cuntis es peculiar, porque, según explica su alcalde, Manuel Campos, “no contratamos brigada de incendios ni firmamos el convenio con la Xunta. Si se produce un incendio forestal, lo atiende el servicio municipal de emergencias, que funciona las 24 horas los 365 días del año”.

En Cuntis cuentan con una brigada propia de desbroces contrata por el Concello con distintos programas. Está formada por tres personas y se trabaja con tres tractores para mantener limpia la red viaria. Además, también tiene contratada una técnica medioambiental que es quien realiza las inspecciones y notifica los incumplimientos en este sentido.

Sin embargo, la mayoría de los concellos de la comarca no han podido reunir al personal necesario para formar estas brigadas. Según explican, antes contrataban a personas desempleadas para llevar a cabo este trabajo, pero la alta demanda de personal en la construcción ha acaparado las opciones para este refuerzo en los municipios.

“No tenemos brigada porque, dado el poco paro existente, no fue posible formarla”, apunta el alcalde de Caldas, José Manuel Rey. En Campo Lameiro tenían intención de formar una cuadrilla, pero su última experiencia en cuanto a contratación relacionada con el sector forestal no invita al optimismo. Y es que el paro en este sector es inexistente. Las cuadrillas antiincendios que antes se formaban con profesionales de la construcción, albañiles o carpinteros, ya no son viables, sobre todo porque estas personas rechazan contratos de dos o tres meses.

En cuanto al Concello de Poio, desde el 1 de julio cuenta con una brigada formada por cinco peones que se encargan tanto de las labores de desbroce, como de la extinción de incendios si fuera necesario, así como dos conductores de motobombas.

Para encontrar personal, el Concello ha optado por externalizar la contratación de los peones, ocupándose únicamente de contratar a los conductores de las motobombas.

Falta de prevención

A mediados de julio, la queja entre los concellos de la comarca es general: hay muchas zonas en las que la Xunta de Galicia todavía no ha llevado a cabo trabajos de prevención contra incendios forestales. Algunos alcaldes perciben que hay algunas zonas y taludes de las carreteras que “están bastante abandonados”.

“Nosotros vamos realizando labores de desbroces en las cercanías de las casas”, apunta el alcalde de Caldas.

Su homónimo de Barro, Xosé Manuel Abraldes, explica que desde 2007 no montan este tipo de cuadrillas en el concello, sino que es personal municipal y empresas contratadas de forma externa quienes se encargan de realizar desbroces en viales, cercanías de las casas y zonas que no son competencia de la Xunta. Además, cuentan con una motobomba de apoyo para colaborar en labores de extinción en caso de incendio.

Suscríbete para seguir leyendo