Interior creará la nueva comisaría en el solar de la Casa del Mar pero el actual edificio será demolido

Técnicos de la Dirección General de Carreteras, de Costas y de la Demarcación de Carretera en la provincia han mantenido reuniones telemáticas para analizar las opciones para continuar el paseo del litoral hacia Marín. En estos encuentros se ha expuesto la dificultad que supone ejecutar un paseo peatonal sobre el mar –algo que no se está haciendo en ningún otro punto del Estado– y en una vía que da acceso a un puerto de interés general del Estado, como es Marín. Se trata además de un vial muy sensible desde el punto de vista medioambiental, con frecuentes anegamientos como consecuencia del cambio climático y que en algún tramo tiene solo dos carriles. La posible solución se encuentra en un estado inicial, pero se estudia desplazar el eje de la PO-11 hacia Ence, para evitar construir sobre el mar. En todo caso no se ha decidido nada.