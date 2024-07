“La gente que probó este exfoliante vuelve para decirme que está enganchada”

Por segundo año consecutivo la marca pontevedresa Gaura Natural Cosmetics se ha hecho con uno de los galardones VPC Green Beauty Awards, en concreto el bronce a Mejor Novedad Eco Lifestyle. “Supone un empuje”, señala la responsable de la empresa, “un poquito más todavía para seguir avanzando. Es un reconocimiento y además en un premio absolutamente imparcial”.

–Porque incide en que no todas las marcas pueden competir en todos los galardones

–Hay premios de cosmética a los que optan marcan muy potentes y las marcas nicho no podemos optar. En este caso son unos premios que se organizan para cosmética natural, donde a lo que le dan prioridad es a la calidad, al envasado, a la filosofía y sostenibilidad de la marca… No solo a su reconocimiento, no son exclusivamente para marcas grandes sino para todas, ahí competimos marcas pequeñas con otras muy grandes y reconocidas. Y el hecho de que seamos finalistas, una vez más, en la misma categoría que marcas súper reconocidas e importante, con un bagaje económico enorme detrás, es muy importante.

–¿Cómo es el producto que ha sido premiado?

–Es un exfoliante de limón elaborado con esencias naturales. Es un exfoliante facial que vale para cara, cuello y escote, es muy delicado y deja la piel alucinantemente suave. La gente que lo ha probado vuelve para decirme que están enganchada. Imagina que acaba de abrir y exprimir un limón, el exfoliante conserva ese mismo olor natural que a la gente que nos gustan los cítricos nos encanta, pero además deja la piel muy suave. A veces se asocia los cítricos con algo astringente, que te deja la piel muy tirante, y no es el caso. La concentración de limón es la justa para que el aroma y la textura del producto sean muy delicados.

–¿Qué ingredientes lleva, además del limón?

–Lleva manteca de carité, una manteca de carité batida, emulsionada, con un exfoliante de azúcar muy delicado que deja la piel muy suave.

La filosofía de la marca es siempre intentar que el producto sea siempre kilómetro 0 y queremos ser una marca sostenible

–¿Cómo es el trabajo de la marca que encabeza?

–La filosofía de la marca es siempre intentar que el producto sea siempre kilómetro 0 y queremos ser una marca sostenible. Todo el packing (proceso de envasado, empaquetado y embalado) es cero plásticos, ningún producto de la marca tiene plástico, ni la línea facial, la corporal o los exfoliantes. De hecho tendemos mucho al cero residuos, por ejemplo el producto que se reconoció el año pasado era un jabón corporal para piel atópica que es cero residuos total, un jabón sólido. Y de hecho los productos de nuestra marca que más se reconocen son los jabones, que se utilizan como geles corporales, y los champús, con los champús es una locura.

Empecé con 7 productos y ahora mismo tenemos muchos más, incluyendo los packs de regalo, unos 30 en el mercado

–Fundó la marca en 2020, en plena pandemia

–Sí, aunque la idea venía de atrás ya, pero en plena pandemia hubo el tiempo material para dedicárselo y ponerla en marcha.

–¿Por qué se decidió a crearla?

–Gaura nació desde Aromara, una tienda de jabones y cosmética natural con la que llevamos diez años. Y había un nicho de mercado que a mi me faltaba, siempre he vendido cosmética natural pero había una carencia en el sentido de que la marca que tenía la estética y era preciosa, nos encajaba su filosofía, pero el producto no era todo lo bueno que debería ser; cuando el producto era súper bueno, los ingredientes y la composición nos encantaban, no acompañaba el precio, no era una relación calidad-precio asequible que nos encajase; cuando nos gustaba el precio y los ingredientes lo que no nos gustaba era el envase, que tenía plásticos o su filosofía no nos iba. Entonces, buscando que fuese algo que lo tuviese todo, me decidí a lanzar la marca. Empecé con 7 productos y ahora mismo tenemos más, incluyendo los packs de regalo, unos 30 en el mercado.

