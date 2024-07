El Concello de Pontevedra endurecerá la normativa para abrir viviendas de uso turístico en el casco histórico

El Concello de Pontevedra informó este martes de que no puede actuar sobre el cruceiro de San Mauro que ha sufrido numerosos golpes por los coches que aparcan en la zona “por no ser de titularidad municipal”. El concelleiro de Urbanismo lo confirmó que lo que se había hecho es apuntalarlo para que no se derrumbe y provoque algún accidente cayendo sobre alguna persona. “Se le comunicó al Arzobispado para que lo repare a la mayor brevedad posible, pero por ahora no hemos tenido más comunicación al respecto”, dijo.

Esta pieza está datada en el siglo XVIII y fue dibujada por Castelao en su estudio “As cruces de pedra na Galiza”. Se levanta sobre una plataforma rectangular y destaca por su capitel y, sobre todo, por las tallas del anverso, un Cristo, y del reverso, en el que se puede ver una Virgen de las Angustias. Es una pieza incluida desde 1994 en el catálogo de edificios y elementos a conservar por el Concello de Pontevedra. En el año 2016, los vecinos de Mourente ya se movilizaron para pedir el arreglo del cruceiro. Desde entonces la pieza ya ha sufrido distintos daños provocados principalmente por conductores.