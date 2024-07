Robos y cibercriminalidad suponen ya seis de cada diez delitos en la ciudad, con 167 denuncias al mes

Las fuerzas de seguridad ya están inmensas en plena campaña de verano contra la delincuencia, “la peor época del año por el impacto del turismo”, según admite la Subdelegación del Gobierno tras la última junta provincial de seguridad. Aunque Pontevedra está considerada un área “con altos estándares de seguridad”, la última estadística oficial de criminalidad del Ministerio del Interior, referida al primer trimestre de 2024, pone de manifiesto un aumento del 14% en el número total de delitos con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Fueron 862 infracciones penales (287 al mes) frente a las 756 de enero a marzo de 2023.

Y entre ellas, vuelven a sobresalir los casos de ciberdelincuencia, que están al alza desde hace años, pero sobre todo los todos de todo tipo, desde asaltos a domicilios a sustracciones de vehículos, pasando por los hurtos. En todas estas modalidades se registraron en el primer trimestre 300 denuncias, a razón de cien al mes solo en Pontevedra, es decir, el 35% del total de delitos.

Si a esta cifra se suman los 200 casos de cibercriminalidad, en especial estafas, se concluye que ambas modalidades delictivas suponen casi seis de cada diez denuncias: 167 cada mes de un total de 287. Entre enero y marzo de 2023 fueron 390 de 756 denuncias totales, el 51%.

Otro dato que llama la atención de las estadísticas oficiales de Interior con respecto al arranque de 2024 es el aumento notable de los delitos de lesiones y peleas, al pasar de dos a diez. En cambio, se mantienen estables los casos contra la libertad sexual (nueve en tres meses) y el descenso en materia de drogas, solo cinco en el primer trimestre frente a los 11 del mismo periodo de 2023.

En el caso de las sustracciones, la mayor parte son hurtos, una modalidad muy habitual en época de rebajas y en el verano, pero se verifica un aumento notable de los robos en viviendas y comercios, al pasar de 22 a 40 entre enero y marzo. Esto significa que casi el 5% de todos los delitos en la ciudad son asaltos a inmuebles de este tipo.

Además de Pontevedra, la Policía Nacional tiene competencias de seguridad en Marín, municipio donde la criminalidad en el primer trimestre aumentó un 36% con respecto al periodo de enero a marzo del año pasado. Y en este caso son los robos los causantes de este incremento, ya que se pasó de 21 denuncias (siete al mes) en el periodo analizado de 2023 a 46 en los tres primeros meses de este año (quince mensuales). Por contra, la cibercriminalidad ha registrado un descenso muy notable, de 38 a 25 casos.

La última junta provincial de seguridad manejó datos del primer semestre del año, hasta el 30 de junio, pero referidos a toda la provincia, sin desglose por ciudades. En ese periodo se registraron 15.825 infracciones penales, frente a 15.819 en el mismo tramo del año pasado. “Seguimos siendo una provincia con altos estándares de seguridad”, insistía el subdelegado del Gobierno, Abel Losada. En esa reunión con mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil solo se destacó que “los datos de la Policía Nacional (Comisarías de Pontevedra, Vigo-Redondela, Vilagarcía y Marín) apuntan a un ligero aumento del 2,1% en los delitos. En cambio, los datos de la Guardia Civil, que cubre el territorio rural de la provincia, indican una ligera caída del 2,6%”.

Se insistió en que “el ciberdelito es la especialidad penal que peor evoluciona, sobre todo en el área urbana, donde hubo un aumento del 309% (al pasar de 289 denuncias a 1.148 al comparar semestres)”. Por ello, se insiste en “pedir prudencia y responsabilidad en las compras y operaciones monetarias por Internet que, según los datos, se están convirtiendo en un problema de primera magnitud”.

Sondeo de terrenos para una nueva comisaría en Marín

El Ministerio del Interior analiza desde hace tiempo las posibilidades de construir una nueva Comisaría Provincial en la ciudad Pontevedra y para ello ha puesto sus ojos en la actual Casa do Mar de Mollavao. Pero no es el único caso donde se baraja la posibilidad de cambiar de sede a la Policía Nacional. También se sondea esta posibilidad en Marín. Según fuentes próximas a este proceso, Interior admite que la ubicación actual de la comisaría marinense no es la más adecuada, en el bajo de un edificio, por lo que se entabló una búsqueda de posibles terrenos en el municipio, por el momento a modo de exploración previa. Se trata de encontrar un solar próximo al centro donde sea posible levantar un edificio propio para los agentes.

Las mismas fuentes apuntan a que hubo contactos con el Concello, pero no dispone de parcelas adecuadas. En el caso de Pontevedra, la Subdelegación también ha instado al Concello a ofrecer terrenos por si la opción de la Casa do Mar (que quedará libre una vez que entre en servicio el Gran Montecelo) no sea factible por la “vulnerabilidad de seguridad” que supone su ubicación bajo el puente de la AP-9. El gobierno local pontevedrés trabaja ya en un edificio de emergencias en San Mauro para la Policía Local y otros servicios, y anunció su intención de ofrecerlo a Interior por si quisiera trasladar la comisaría de Joaquín Costa a ese futuro emplazamiento.

