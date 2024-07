“Absoluta desolación, rechazo radical” de las instituciones de Pontevedra a la violencia machista

“Absoluta desolación, rechazo radical a un hecho socialmente insoportable”, subrayó el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, en la concentración de repulsa a la violencia machista realizada este lunes ante la sede de la subdelegación del Gobierno, tras un fin de semana especialmente dramático en el balance de esta lacra social, con 5 nuevos asesinatos. “Un total de 26 vidas de mujeres segadas en este año”, destacó el responsable del Gobierno en la provincia. Losada hizo hincapié en la labor educativa en la que es necesario profundizar para prevenir estas acciones y lamentó “los pasos atrás que suponen esos discursos que intentan relativizar o minimizar la violencia machista, que intentan travestirla en violencia familiar, para hacerla invisible, y esto “es lo verdaderamente grave” de cara a avanzar en la solución del problema, como apuntó el subdelegado.

"La violencia machista no para, esa es la realidad, y más que no parar se está incrementando, por lo que habrá que darle una vuelta a este asunto”, señaló el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, “porque además de todas las medidas que se han tomado, que tenemos que pensar que son insuficientes, no somos capaces de parar esta violencia machista y vicaria”, añadió el regidor. “Queremos que todas las mujeres sepan que estamos con ellas y que se sientan arropadas; tenemos que buscar una solución entre todos”, pidió el alcalde de Pontevedra. “Es una cuestión de toda la sociedad”, recordó.