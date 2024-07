“Nuestra inserción laboral es del 300%, nos llaman continuamente pidiendo graduados”

Ángeles Cancela, licenciada en Químicas por la especialidad de Química Industrial, es la nueva directora electa de la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra, de la Universidade de Vigo. Anteriormente ejerció de subdirectora con Enrique Valero, entonces director. Al entrar Juan Picos en este puesto, ella conservó la subdirección. Ahora la pontevedresa afronta esta nueva etapa, al frente de una escuela que lucha por hacerse ver y, sobre todo, visibilizar una titulación con mucho futuro.

–¿Qué le animó a presentarse a este puesto?

–Como no se presentó nadie, decidimos la candidatura, que será de continuidad, aunque nos hubiera gustado que entrase gente nueva, con otras ideas. No pudo ser y por eso quisimos que Juan siguiese como subdirector, por ser él de la rama de Forestales propiamente dicha y por si hay cosas que a nosotros se nos escapan.

–¿Cuáles son los objetivos en esta nueva etapa?

– Son básicamente los que estábamos intentando conseguir en las dos etapas anteriores: dar visibilidad al centro. Que la Escola de Enxeñaría Forestal de Pontevedra sea algo en el mapa, que cuando alguien hable de forestales hable de nuestra escuela. Y nos basamos en que fue la primera ciudad que quiso reclamar en toda España un centro de este tipo después del que existía en las afueras de Madrid. Fue hace 110 años, y hay un documento que lo corrobora: la ciudad de Pontevedra pidió que se pusieran estudios de Forestales aquí. Muchos años después se consiguió que se crease la Escuela de Capataces Forestales y posteriormente nuestra escuela. No somos un ente aislado, aunque lo pueda parecer por el campus en el que estamos, en el que todas las titulaciones no tienen nada que ver con la nuestra. Sin embargo, en Pontevedra hay varios centros que tienen que ver con Forestales: la Escuela de Capataces Forestales, Areeiro, el Centro de Investigación Forestal de Lourizán... Estamos interconectados con estos centros. De hecho, hay profesores de estos centros que son asociados en nuestra escuela. Tenemos proyectos de investigación a medias. Para nosotros es fundamental que el centro sea visible, que cuando alguien diga Forestales se asocie con Pontevedra.

– ¿Cómo se puede lograr?

–Estando en todos los “saraos”. Nosotros estamos colaborando con la Xunta, la Diputación, con el Concello... Nunca decimos que no a todas las Administraciones que nos lo piden. A nivel de empresas, nos da igual que sean grandes, pequeñas, organizaciones de comuneros... Siempre que alguien llama a nuestra puerta, aquí estamos.

– ¿Qué es lo que falla entonces para que siempre queden plazas disponibles en la oferta de matrícula, como es de nuevo el caso ahora?

– Lo que falla es que nuestra sociedad ha cambiado. Los alumnos de Bachillerato y la sociedad en general no perciben la necesidad de ingenieros forestales. Lo que tenemos que intentar cambiar es esa percepción. No nos podemos olvidar que la Universidade de Vigo cerró un centro que se llamaba Físicas, en Ourense, y Física y Matemática ahora mismo es una de las carreras más demandadas. Nuestra forma de pensar cambia y yo creo que es importante que se estudie Forestales. A nosotros nos llaman continuamente pidiéndonos graduados en Forestales y no tenemos qué ofertar.

– Es decir, que la inserción laboral es del cien por cien...

–Sí, pero ya no del cien por cien, sino del trescientos por cien. Además, ahora vienen cuestiones que son importantes como para estudiar esta carrera: el Pacto Verde Europeo, que pide la descarbonización y mejor que la bioeconomía forestal no hay nada para eso; la Ley de Regulación de Restauración de la Naturaleza, que aprobó hace poco la Unión Europea, que promueve que se recuperen todos los ecosistemas en territorio europeo, con la cantidad de ellos que hay en Galicia y España, y se necesita para ello gente formada. También está el tema del cambio climático y los incendios forestales, que cada vez son mayores. No se resuelven de un día para otro, hay que tener mucho conocimiento para prevenirlos y atacarlos, no solo hacer un gasto enorme en extinción.

– ¿Se llevan a cabo campañas informativas sobre el grado en los institutos?

–Todo nuestro profesorado, cada vez que va a dar una charla a un sitio siempre pone de manifiesto las virtudes de estudiar Forestales. Desde la Universidade de Vigo también intentamos hacer campañas de captación. Pero es una carrera muy vocacional: el 50% de la gente que la estudia es porque alguien en su familia la estudió o porque tiene a alguien que tiene una empresa relacionada con el sector forestal.

– Está claro que es una gran desconocida...

– Es la gran desconocida porque estamos en el limbo. Si tú quieres estudiar una ingeniería coges Física y Matemáticas, porque es fundamental, si vas a estudiar una carrera de ciencias coges Biología y Matemáticas, pero nosotros estamos en el medio: tenemos Física, Química, Matemáticas y necesitamos Biología. Necesitaríamos las dos especialidades y eso no se da.

– ¿Cuál es el perfil del alumnado actual en la facultad?

– La mitad de ellos vienen de Bachillerato y la otra mitad de Formación Profesional. Aproximadamente, el 30% son mujeres.

– ¿Participa la escuela en alguna investigación actualmente?

– Nuestro volumen de investigación es el más alto del campus de Pontevedra. La Universidade de Vigo ha conseguido ocho millones de euros de ayudas europeas y en dos de estos proyectos está Enxeñaría Forestal; hacemos muchísima transferencia con empresas, tenemos unos 14 proyectos en vigor con el Ministerio... Lo fuerte de esta escuela es la investigación.

– ¿Cuál sería mensaje para acercar al alumnado a esta carrera?

–Lo que les diría es que vengan y prueben. Somos una escuela que tiene una dinámica de trabajo muy diferente a otras, al ser pequeña. Aquí se pueden hacer tutorías desde la cafetería hasta los pasillos. La escuela es una familia. Yo me siento en cualquier esquina a explicar lo que cualquiera me pregunte, tanto a nivel académico como personal. Pero yo y todos. Es una escuela que se basa en la colaboración, como un colegio grande. Es un buen sitio para formarse, porque no solo te formas en el grado, sino también en la vida. Desgraciadamente, pasa en otros países como Finlandia, donde con todo el bosque que allí hay solo había hace años 30 alumnos. Es un mal generalizado.

