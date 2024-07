A Deputación leva “Tinta do mar: pequena biografía de Luísa Villalta” ata Ponte Caldelas e Moraña

A Deputación continúa esta semana levando polos concellos da provincia “Tinta do mar: pequena biografía de Luísa Villalta”, un contacontos para festexar as Letras Galegas e divulgar a traxectoria da autora homenaxeada neste 2024. En concreto, e despois de visitar Mondariz-Balneario o pasado venres, o próximo luns chega a Ponte Caldelas (11.00 horas no CEIP Manuel Cordo), o martes 16 a Gondomar (10.30 horas no CEIP Chano Piñeiro) e O Rosal (12.30 horas no Auditorio Municipal), e o mércores 17 a Moraña (12:00 horas no Edificio Multiusos) e Salceda de Caselas (20:00 horas no Auditorio da vila). Polo Correo do Vento será o encargado de executar este contacontos ilustrado.