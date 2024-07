En casa tras recorrer Europa en bicicleta: "Lo que hice no lo puede hacer cualquiera si no se encuentra bien de cabeza”

Mañana a las 12.00, Eladio Paz vuelve a Pontevedra después de cuarenta días pedaleando por Europa. Este año visitó Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo y Francia.

“A Francia le tengo mucho respeto, son 1.200 kilómetros”, indica este ciclista que casi coincide con el Tour. A la vuelta llega su momento de mayor ilusión porque a partir de Astorga recorre el último tramo con su nieta de 11 años, 500 kilómetros que pedalean juntos.

Mientras andaba ya por Santiago de Compostela, ayer Eladio comentaba que “lo que hice fue muy duro, no lo puede hacer cualquiera si no se encuentra bien de cabeza”. Y es que, más que entrenamiento de piernas (eso lleva haciéndolo toda la vida) lo que más ha notado durante sus nueve viajes en solitario es la importancia de controlar la mente: “Cuando uno viaja solo no habla y todo se centra en llegar a algún sitio”.

Por suerte, Eladio se encuentra en un buen momento y no solo lo recibirán mañana amigos y familiares en la Peregrina, sino que hoy en Santiago fue saludado por una comitiva a su entrada en la ciudad desde Arzúa, siguiendo el Camino de Santiago.