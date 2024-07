El mal tiempo provocó esta semana hasta el 50% de anulaciones en algunos hoteles

La lluvia de los últimos días ha hecho mella en las reservas turísticas, que se han desplomado hasta un 50% en algunos hoteles de Sanxenxo y Pontevedra. Como resultado, el sector percibe un importante bajón en los resultados de esta primera quincena de julio con respecto al pasado año, un factor importante ya que agosto suele ser más regular en la ocupación y es este mes, más susceptible a las variables de última hora, el que determina en buena parte el balance final de la temporada alta.

Juan Piñeiro, director del hotel Maricielo de Sanxenxo, es uno de los profesionales que constata este efecto. “Estos días pasados, con el mal tiempo, sobre todo en reservas que tienen periodos de cancelación de 5 o de 7 días y como las previsiones se conocen ya casi con 15 días de antelación, sí que la gente anula, directamente”, explica, “y luego si realmente viene buen tiempo a lo mejor vuelve a reservar”.

En este hotel histórico de Sanxenxo en los últimos días “la reducción de clientes ha sido a lo mejor de un 50%”, estima su director. Se trata de una cifra “muy alta porque al final en estas zonas estamos hablando de sol y playa. Por mucho que digan que Sanxenxo es turístico 365 días y que los periodos de inicio y fin de temporada están aumentando y hay más gente, algo que no discuto, al final la gente va buscando soy y playa. Por eso con una semana como la que hemos tenido la reducción es notable”.

Es un efecto que también perciben los establecimientos de Pontevedra. Paula Lourido, presidenta de la Asociación de Hoteleros de Pontevedra y gerente del Hotel Madrid, constata que “sí que se nota; tampoco es una barbaridad de cancelaciones pero sí que si otras veces hubo reservas de última hora ahora casi no hay. El tiempo influye mucho, de otro modo julio tendría que estar teniendo mejores números”.

Con respecto a la primera quincena del pasado año, en la Boa Vila los hoteles constatan “un sensible bajón. Y además es que venimos de un abril, mayo y junio muy buenos y contábamos también con que julio iba a ser también espectacular, pero los números están siendo más escaso”, señala Paula Lourido.

Ésta recuerda que, si en otros momentos del año las reservas son de grupos o ligadas a eventos, en julio “es cuando vienen los turistas, que son los que están fallando un poquito”. Se trata de “gente que se queda 3 o 4 días” y que son los que han cancelado en los últimos días, “por eso se nota que hay menos” afluencia a los hoteles.

El Hotel París funciona desde hace más de medio siglo en Poio. Desde este establecimiento Mari explica a FARO que también han tenido cancelaciones y recuerda que “el tiempo siempre afecta, la gente cree que Galicia es para venir a la playa y eso no siempre sucede”. Constata que “muchos clientes ven llover y ya no saben a dónde ir”.

Con todo, este hotel situado ya como un clásico en la comarca no nota en exceso las cancelaciones “porque también tenemos durante la semana clientes que vienen a campeonatos, o comerciales que están trabajando, profesionales que vienen a las obras de Montecelo o del nuevo geriátrico de Amancio Ortega, esos tienen que venir sí o sí haya buen mal tiempo. Y es lo que nos salva, todo eso nos ayuda mucha, porque el turista cancela si hay lluvia”.

En estas fechas el grueso de los turistas que reservan en los hoteles son familias y parejas “que sobre todo buscan sol y playa. En Galicia hay otras cosas pero ellos prefieren la playa y cuando ven que hace mal tiempo no vienen”, indica la representante del Hotel París.

Las cancelaciones se corresponden en su mayoría con clientes procedentes de Galicia, que hacen uso de su propio vehículo y que en ocasiones simplemente cambian de fechas. Estas anulaciones no solo afectan a los hoteles, hostales y campings. También se hacen sentir en las actividades de las terrazas, los chiringuitos, alquileres de playa o negocios de excursiones, recuerda Alfonso Martínez, presidente del Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo (CETS).

Las previsiones para la segunda quincena son muy positivas. También para agosto

El CETS agrupa en estos momentos a 120 empresas de los sectores sectores de alojamiento, restauración y actividad complementaria. Su presidente explica que “lo que me transmiten y lo que vivo en mi propio negocio, y que al final es una realidad, es que el tiempo afecta. Sanxenxo está claro que es más que eso, pero nuestro mayor activo son las playas y a los destinos de costa la geste se desplaza con la idea de ir a la playa, por lo tanto que haya sido una semana de lluvia y gris hace que las reservas de última hora se resientan y no solo eso, sino que se producen cancelaciones”.

Alfonso Martínez recuerda que “las políticas de cancelación son muy ligeras, al final en la mayoría de los establecimientos puedes cancelar uno o dos días antes sin ningún tipo de cargo. Y eso se traduce en anulaciones de gente que decide a última hora no viajar. Al final la gente cuando se va de vacaciones quiere una cierta garantía de poder disfrutarlas”.

No ha sido, corrobora, la segunda semana de julio “que nosotros esperábamos, todo lo contrario a la anterior, que normalmente suele ser más floja porque a medida que avanza el mes suelen aumentar las reservas”.

Con todo, recuerda que “queda mucho mes por delante, en julio la ocupación no suele ser del 100% y hay mucha capacidad de mejora, no como en agosto, donde la ocupación suele rondar el 85% o el 90% y la capacidad de mejora es muy corta. Que esta semana haya sido floja no quiere decir que luego cuando cerremos el mes lo sea”.

“Está claro que está siendo peor que el pasado año por culpa del mal tiempo”, constata el presidente del CETS, “pero para la segunda quincena hay buenas expectativas, buenas reservas y previsiones de ocupación. Queda mucho por vender y hay posibilidad de recuperarse”. Asimismo, las previsiones son muy positivas para el próximo agosto.

