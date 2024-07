Itineranta lleva el teatro a las calles de Pontevedra

Vienen de Cádiz, de Lleida, de Madrid, Cervera, Amorebieta o Navalmoral de La Mata. Son diez compañías de teatro que vienen a Pontevedra con once espectáculos. ¿Su escenario? Las propias calles del centro histórico pontevedrés. Así regresa el Festival Intineranta con su trece edición del 17 al 19 de julio a partir de las 19.30 horas. Y regresa con dos novedades: el estreno en el festival de las compañías Campi Qui Pugui (de Lleida) y Xarxa Teatre (de Vila Real).

"Es un festival para gozar con todos los sentidos que convierte a Pontevedra en el centro del teatro de calle durante estos días", afirmó Demetrio Gómez, edil de Cultura, durante la presentación del festival esta mañana. "Intineranta es un festival único en la Península, donde hay sonido, hay música, hay luz, hay color e incluso ilumina las calles con todo ese fuego que a veces".

Para "participar de esta catarsis" que provoca este tipo de espectáculos que se mimetizan con la ciudad se encuentra la compañía viguesa Troula. Como representante, Sergio Rodríguez, destacó el carácter atractivo y turístico de este festival, ya que "cada año el público se multiplicaba por dos y por ello tuvimos que cambiar ubicaciones". "La gente está esperando estas citas, gente que viene de alrededores e incluso de fuera". Así, Itineranta marca un punto de inflexión en cuanto al público durante las Festas de Verán.

Troula traerá el jueves 18 de julio "Hexagonum", un espectáculo pirotécnico que narrará el ciclo vital y toda la problemática del mundo moderno a través del punto de vista de una abeja reina y su colmena para poner en valor la vida en comunidad y mostrar los abusos de los seres humanos en la tierra. Además de ello, el público podrá disfrutar de otras compañías referentes en el sector, como Xarxa Teatro, a lo largo de toda la programación. El miércoles 17 de julio, sobre el cambio climático, la ciencia ficción y esculturas futuristas llegarán de la mano de "The Yetis" de Campi Qui Pugui, "LudiNAUTES" de Producciones Scura y "Elipsión" de El Carromato. El día siguiente, jueves 18, será el turno de Asaco Producciones con "Custodios", Campi Qui Pugui de nuevo con "Rats", Sound de Secà con "Acid" y Troula con "Hexagonum". Para dar cierre al festival, el viernes vendrán Xip Xap con "Rag and Bone", Markeliñe con "Andante", Bambolea con "Aukera" y Xarxa Teatre con su espectáculo pirotécnico "Nit Mâgica". El festival cuenta además con diferentes recorridos, con rutas de la A a la C.