Daniel Carramal, del Loaira, a las puertas del De Tapas por Galicia

Daniel Carramal, cocinero del restaurante Loaira de Pontevedra, participó en De Tapas por Galicia en el Hotel Monumento San Francisco de Santiago con otros seis cocineros de las principales ciudades gallegas. El pontevedrés no consiguió superar la creación de Manu Triay, de la Taberna Triay (A Coruña), que consiguió el Premio do Xurado, ni la del ferrolano de Sinxelo, Adrián Pérez, que se hizo con el Premio do Público.