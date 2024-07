Las plazas de alojamiento para estudiantes del campus, cubiertas y con lista de espera

La nota media para el acceso a los grados universitarios que se imparten en el campus de Pontevedra subió en nueve de los once que se ofertan con respecto a la establecida de corte en el curso 2023-2024 tras el primer llamamiento de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), que se hizo público esta semana. Enfermería, con un 11,350, es el grado del campus pontevedrés con mayor nota de corte; es el octavo con mayor nota de la Universidade de Vigo (campus de Pontevedra, Vigo y Ourense) y el vigesimosexto de toda Galicia. Le sigue el grado en Fisioterapia, con un 11,030. Este podio particular de notas de corte para el acceso a las titulaciones lo completa el grado en Deseño, con un 10,276. También por encima del 10 se sitúa Educación Primaria, con un 10,026. Por debajo del 10 se sitúan Ciencias da Actividade Física e do Deporte (un 9,966), Educación Infantil (un 9,236), Comunicación Audiovisual (un 8,998), Publicidade e Relacións Públicas (un 8,655), Belas Artes (un 7,640), Enxeñaría Forestal (un 5,868) y Dirección e Xestión Pública (un 5,426 en su modalidad presencial y un 5,270, en la virtual). Este primer llamamiento, al igual que sucedió el año pasado, deja abierta la posibilidad de matricularse en los once grados pontevedreses, pero también en el resto de titulaciones de la Universidade de Vigo. El siguiente llamamiento se producirá el lunes 15 de julio.