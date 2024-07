O BNG pide unha mellor sinalización nas obras da rúa Jaime Janer

O BNG de Marín expresa a súa preocupación pola “sinalización incorrecta” nas obras que se están a realizar na rúa Jaime Janer e que “xera inconvenientes e riscos tanto para os peóns como para as persoas condutoras, debido á mala ubicación dos semáforos temporais, que está a provocar confusión e incrementando o risco de colisións”. Lucía Santos, portavoz municipal do BNG, sinalou que “é fundamental reubicar os semáforos en puntos estratéxicos e visibles para evitar riscos e garantir a fluidez do tráfico”.